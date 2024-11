"Du musst beim FC Bayern bereit sein, um jede Sekunde an Spielzeit zu kämpfen. Und wenn es dann so weit ist, musst du da sein", befand Thomas Müller nach dem Startelf-Debüt von Leon Goretzka in dieser Saison.

FC Bayern empfahl Goretzka einen Wechsel

Im vergangenen Sommer legten ihm Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund trotz Vertrags bis 2026 einen Wechsel nahe. Zu gut sei man im defensiven Mittelfeld bestückt: Joshua Kimmich, Neuzugang Palhinha, Youngster Aleksandar Pavlovic, Raphael Guerreiro oder auch Konrad Laimer.

Für Goretzka sei dieser Konkurrenzkampf nicht zu gewinnen, zudem wollten die Bayern mit Sicherheit auch sein kolportiertes 15-Milionen-Euro-Jahresgehalt einsparen. Wer mag es ihnen verdenken.

Goretzka winkte ab. Selbst das angebliche Interesse von Atletico Madrid und Manchester United ließ ihn kalt. Der ehemalige Nationalspieler, der zuletzt auch im DFB-Team aussortiert worden war, wählte den harten Weg: beim FC Bayern geduldig auf seine Chance lauern.

Die kam zunächst – wie von den Vereinsbossen prophezeit – nicht. In den ersten sechs Bundesligaspielen kam Goretzka eine Minute zum Einsatz. Insgesamt sind es bislang 216 Spielminuten in neun Spielen. Bitter.

Doch jetzt, da sich nach Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) auch Palhinha (Muskelbündelriss in den Adduktoren) verletzt hat, könnte seine Gelegenheit gekommen sein. Während Guerreiro aus Personalgründen als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, steht der letzte verbliebene Konkurrent im defensiven Mittelfeld – Laimer – in der Gunst des Trainers noch hinter Goretzka.

Der Weg ist also frei, um sich an der Seite von Kimmich, wie in erfolgreichen Triple-Zeiten, wieder in die Herzen der Bayern-Verantwortlichen zu spielen.