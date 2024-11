Auch beim 7:0-Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft über Bosnien-Herzegowina spielten Florian Wirtz und Jamal Musiala groß auf. Was die beiden Shootingstars im DFB-Team zeigen, kann und sollte auch für die Bayern zur Schlussfolgerung führen, beim Duo "All in" zu gehen. Ein Kommentar.

Von Alex Frieling

Jamal Musiala avanciert in der laufenden Spielzeit mehr und mehr zu einem kompletten Spieler, Florian Wirtz knüpft an seine herausragenden Leistungen aus der vergangenen Saison an. Die beiden Top-Stars harmonieren in der deutschen Nationalmannschaft zudem nicht nur neben dem Platz eindrucksvoll miteinander.

Der FC Bayern München sollte die Personalien Musiala und Wirtz daher zur obersten Priorität machen, damit das groß aufspielende DFB-Duo auch die bayerische Landeshauptstadt verzaubern kann.

Musialas Vertrag bei den Münchnern läuft 2026 aus, im Hintergrund führen die FCB-Verantwortlichen aber bereits seit Wochen Gespräche mit der Spielerseite. Schon bald könnte es zu einer Einigung mit dem Leistungsträger kommen.

Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund & Co. müssen daher alles daran setzen, den Offensiv-Zauberer langfristig in München zu halten.

Die laufende Saison zeigt schließlich eindrucksvoll, dass Musiala einen weiteren Schritt gemacht hat und in der Nationalmannschaft und vor allem aber beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken ist.