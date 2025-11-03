FC Bayern: Hainer hofft auf Rückkehr von Müller

Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer hat noch einmal betont, dass Thomas Müller nach dem Abschluss seiner sportlichen Karriere zum FC Bayern zurückkehrt. "Das haben wir dem Thomas auch persönlich gesagt. Ich hoffe, wenn er bei Vancouver aufhört und seine Karriere beendet, dass er dann dem FC Bayern in welcher Funktion auch immer zur Verfügung steht", sagte er bei der Jahreshauptversammlung der Münchner.

Hainer machte deutlich, dass der FC Bayern in Zukunft nicht nur mit Müller zusammenarbeiten wolle. "Wir würden uns wirklich wünschen, dass Thomas Müller oder einer unserer ehemaligen Spieler wie Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, dass sie sich beim FC Bayern engagieren. Unsere Tür ist immer offen."

Müller steht noch bis Ende kommenden Jahres bei den Vancouver Whitecaps aus der Major League Soccer (MLS) unter Vertrag. Schweinsteiger ist derzeit Experte für die ARD.