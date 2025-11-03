Anzeige

Konrad Laimer als Vorbild für Tom Bischof? Nach seinen starken Auftritten zuletzt winkt ihm auch im Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) ein Startelf-Einsatz auf der linken Abwehrseite. Es wäre der ultimative Beweis für die gestiegene Wertschätzung, die Kompany dem ehemaligen Hoffenheimer entgegenbringt. Mit seinem Profil ist Bischof für diese Position tatsächlich auch gut geeignet. Zuallererst ist er Linksfuß und hat damit gegenüber anderen Kandidaten wie Konrad Laimer und Josip Stanisic einen Vorteil. Raphael Guerreiro hingegen hat bekanntermaßen Schwierigkeiten im Defensivverhalten.

Gerade Laimer kann für Bischof als Vorbild dienen. Der Österreicher ist ebenfalls gelernter Mittelfeldspieler, fand mit starken Leistungen aber seinen Platz als Rechtsverteidiger im Team und entwickelte sich inzwischen zum Fanliebling. Aus der Startelf ist er kaum noch wegzudenken. Eine Perspektive auch für Bischof? Hilfreich ist dabei, dass die Position bei den Bayern "anders interpretiert" wird - "offensiver, ich kann auch mal aufs Tor schießen, ich bin bei den Angriffen dabei. Deswegen macht es extrem viel Spaß, dort zu spielen", hielt er fest. 102 Ballkontakte und 80 Prozent gewonnene Zweikämpfe untermauerten seine Leistung gegen Bayer. Lob erhielt er dabei auch von Jonathan Tah, der gegen sein Ex-Team direkt neben Bischof spielte. "Ich finde, er macht es super", sagte der Innenverteidiger, der sich auch als eine Art Mentor für den Kollegen sieht. "Natürlich versuche ich ihm zu helfen, noch mehr zu coachen, mit ihm zu kommunizieren, um ihm auch Sicherheit und das Gefühl zu geben, okay, er kann frei aufspielen", erklärte Tah.

FC Bayern: Doppelter Transfercoup mit Bischof? Für die Bayern ist die Erkenntnis, im Sommer für quasi keine Ablöse womöglich nicht nur einen hochtalentierten Mittelfeldspieler verpflichtet zu haben, sondern auch einen ebenso fähigen Linksverteidiger, wie ein Sechser im Lotto. Sportvorstand Max Eberl empfand es als "umso schöner, wenn Tom eine Position mehr spielen kann. Das sind Momente, die unseren Kader reicher machen", hielt er fest und betonte: "Wir haben ihn nicht als Linksverteidiger verpflichtet." So wurde es auch Bischof gegenüber selbst kommuniziert. "Dass ich auf der Sechs eingeplant bin", antwortete er auf die entsprechende Frage, was Kompany auch ihm selbst gesagt habe. "Ich denke, das ist immer noch sein Plan und das wird auch wieder so kommen. Aber ich bin zurzeit auch auf der Linksverteidigerposition zufrieden."

Doch womöglich wird die linke Defensivseite auch dauerhaft sein neues Zuhause. Zwar wird Alphonso Davies nach seinem Kreuzbandriss in einigen Wochen zurückerwartet, doch bis der pfeilschnelle Kanadier seine alte Form wiedergefunden hat, dürfte es dauern. Zumal er anfangs noch lange nicht alle Spiele machen wird. Wie es mit Hiroki Ito nach seinem wiederholten Mittelfußbruch weitergehen wird, ist offen. Der Japaner wäre nach seiner Genesung aber wohl eher als zusätzliche Alternative für die Innenverteidigung eingeplant. Ähnliches gilt für Stanisic, während Laimer rechts hinten deutlich wertvoller ist.

