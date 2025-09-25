FC Bayern - Harry Kane mit Ausstiegsklausel? Max Eberl über Spekulationen: "Er ist alt genug"

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sieht Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Harry Kane gelassen. "Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung fällt. Ob Klausel, Nicht-Klausel, was auch immer", sagte der 52-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Freitag. Zuletzt hatte es Berichte über eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Engländers gegeben.

Bleibt Harry Kane auch über diese Saison hinaus beim FC Bayern? Sein Vertrag läuft bis 2027, doch zuletzt wurde über eine Ausstiegsklausel spekuliert, die ihm bereits im nächsten Sommer einen Abgang ermöglichen könnte.

Aus Sicht von Max Eberl spielt eine derartige Option keine entscheidende Rolle bei der Zukunftsplanung. Das habe Kane bereits bei seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zu den Bayern gezeigt. "Unser Wunsch ist natürlich, mit Harry diese Saison und auch in Zukunft sehr erfolgreich zu sein", erklärte er.

Trainer Vincent Kompany versuchte, den Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Kane einen Riegel vorzuschieben. "Er ist jetzt in einer hervorragenden Phase. Das Letzte, was ich jetzt machen will, ist die Tür für eine Diskussion zu öffnen", sagte der Belgier.