Fußball
FC Bayern - Harry Kane mit Ausstiegsklausel? Max Eberl über Spekulationen: "Er ist alt genug"
Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sieht Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Harry Kane gelassen. "Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung fällt. Ob Klausel, Nicht-Klausel, was auch immer", sagte der 52-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Freitag. Zuletzt hatte es Berichte über eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Engländers gegeben.
Bleibt Harry Kane auch über diese Saison hinaus beim FC Bayern? Sein Vertrag läuft bis 2027, doch zuletzt wurde über eine Ausstiegsklausel spekuliert, die ihm bereits im nächsten Sommer einen Abgang ermöglichen könnte.
Aus Sicht von Max Eberl spielt eine derartige Option keine entscheidende Rolle bei der Zukunftsplanung. Das habe Kane bereits bei seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zu den Bayern gezeigt. "Unser Wunsch ist natürlich, mit Harry diese Saison und auch in Zukunft sehr erfolgreich zu sein", erklärte er.
Trainer Vincent Kompany versuchte, den Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Kane einen Riegel vorzuschieben. "Er ist jetzt in einer hervorragenden Phase. Das Letzte, was ich jetzt machen will, ist die Tür für eine Diskussion zu öffnen", sagte der Belgier.
Harry Kane: Ohne Messi, ohne CR7 - Bayern-Star nennt seine fünf All-Time-Stürmer
Bayern-Star Harry Kane nannte dem Portal "Goal" die seiner Meinung nach fünf besten Stürmer der Geschichte. Dabei verzichtet der Engländer etwas überraschend sowohl auf Lionel Messi als auch Cristiano Ronaldo. ran zeigt die Top-5-Stürmer von Harry Kane.
Platz 5: Didier Drogba
Auf dem fünften Platz setzte Kane in seinem Ranking die Chelsea-Ikone Didier Drogba. Der Ivorer erzielte einst für Chelsea in 381 Spielen sagenhafte 164 Treffer. Damit ist der 46-Jährige bis heute auf Platz 3 der Rekordtorjäger der "Blues". Nur Frank Lampard (211 Treffer) und Bobby Tambling (177 Treffer) sind in dieser Statistik vor Drogba.
Platz 4: Wayne Rooney
Mit Wayne Rooney findet auch Kanes Vorgänger als Rekordtorschütze der englische Nationalmannschaft einen Platz im All-Time-Ranking des Bayern-Stars. Alleine in der Premier League erzielte Rooney 208 Treffer für seine Ex-Klubs Manchester United und Everton. Mit ManUtd wurde er unter anderem fünf Mal Meister. Heute ist Rooney Coach beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle.
Platz 3: Zlatan Ibrahimovic
Der Schwede wurde von Kane zunächst auf Platz 2 gesetzt, fiel dann aber doch noch eine Position zurück. Zlatan Ibrahimovic war in allen europäischen Topligen aktiv - außer in der Bundesliga. In der Serie A und Ligue 1 kam er jeweils auf eine dreistellige Trefferanzahl. Zudem war "Ibra" einige Zeit als Konkurrent Kanes als ManUtd-Profi. Mit den "Red Devils" gewann er 2017 die Europa League.
Platz 2: Thierry Henry
Von Kanes spontanem Umdenken profitierte Thierry Henry, der von Platz 3 auf Rang 2 rückte und damit "Ibra" überholte. Der Franzose ist mit 175 Premier-League-Toren eine absolute Ikone des FC Arsenal. Und obwohl die "Gunners" der Erzrivale von Kanes Ex-Klub Tottenham ist, berücksichtigt ihn der Engländer für sein All-Time-Ranking.
Platz 1: Ronaldo
Kein Cristiano Ronaldo, aber dafür der brasilianische Ronaldo! Der frühere Torjäger von Real Madrid, Barcelona, Inter und AC Mailand ist für Kane der beste Stürmer der Geschichte. Neben seinen Erfolgen auf Klub-Ebene wurde "El Fenomeno" 1994 und 2002 mit der Selecao Weltmeister. Kurios: In Kanes Ranking ist Ronaldo der einzige Stürmer, der nie in der Premier League aktiv war.
Harry Kane beim FC Bayern: Verschiedene Bedingungen bei vorzeitigem Abgang
Die "Bild"-Zeitung hatte kürzlich berichtet, dass Kane bei den Bayern über eine Ausstiegsklausel verfügen soll, die es ihm ermögliche, die Münchner nach der laufenden Saison für 65 Millionen Euro zu verlassen. Voraussetzung dafür sei, dass der 32-Jährige seinen Wechsel im Winter ankündige.
"Das Einzige, was ich bei Harry sehe, ist, dass er noch immer diesen Hunger hat, Trophäen zu gewinnen", sagte Kompany: "Das kann er bei Bayern." Mit bereits 16 Torbeteiligungen in sieben Spielen präsentiert sich Kane seit Saisonstart abermals in einer hervorragenden Verfassung.
Er habe sich als "Persönlichkeit" und "Führungsspieler" entwickelt, sagte Eberl. Auch Kompany lobte Kanes Entwicklung und erinnerte sich an gemeinsame Duelle während seiner aktiven Karriere: "Das sind zwei verschiedene Spieler." Er sei "sehr glücklich", Spieler wie Kane trainieren zu dürfen.