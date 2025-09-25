Anzeige
fans bleiben bei ticketvergabe auf der strecke

Bundesliga - Hamburger SV: Ticketvergabe sorgt bei Fans für Unruhe

  • Veröffentlicht: 25.09.2025
  • 12:04 Uhr
  • ran.de

Der Hamburger SV feiert gegen den 1. FC Heidenheim nach sieben Jahren den ersten Bundesliga-Sieg. Viele Fans hatten dabei aber keine Chance, dabei zu sein. Das wird auch bei den kommenden Heimspielen kaum möglich sein.

Die Bundesliga-Rückkehr wurde bei Fans des Hamburger SV heiß ersehnt. Nach sieben Jahren gibt es wieder erstklassigen Fußball im Volksparkstadion zu bewundern.

Doch viele Fans beklagen, dass sie die Heimspiele ihres Klubs nicht besuchen können. Der Grund: Der HSV verkauft die Tickets lediglich an seine Mitglieder. Die Karten sind bei den treuen Hamburg-Fans derart nachgefragt, dass es gar nicht erst zu einem freien Vorverkauf kommt.

Hamburger SV bildet keine Ausnahme

Auch für die kommenden eher unattraktiveren Heimspiele gegen Mainz 05 und den VfL Wolfsburg haben sich die rund 125.000 Mitglieder mit den gut 51.000 Karten im Bereich der HSV-Fans ausgestattet. "Normalos" bleiben auch hier auf der Strecke.

Hamburg bildet hier als Verein allerdings keine Ausnahme. Beim 1. FC Köln beispielsweise werden Tickets ebenfalls ausschließlich an Mitglieder verkauft. Auch dort ist die Nachfrage dermaßen hoch, dass selbst diese zum Großteil beim Vorverkaufsstart leer ausgehen.

