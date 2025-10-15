Schalke 04 liegt derzeit auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga. Nun wurden bei einem möglichen Aufstieg Vertragsdetails von Trainer Miron Muslic geleakt - und auch von einem seiner Stürmer.

Bei Schalke 04 sorgt eine ungewöhnliche Vertragsklausel von Trainer Miron Muslic für Aufsehen.

Wie aus einem Leak der "Sport Bild" hervorgeht, besitzt der 43-Jährige offenbar nicht nur eine klassische Ausstiegsklausel, sondern auch einen Passus in seinem Kontrakt für eine automatische Vertragsverlängerung.

Sollte Schalke den Sprung zurück in die Bundesliga schaffen, würde sich Muslics Vertrag wohl automatisch bis 2028 verlängern – eine ähnliche Regelung soll zudem auch für Stürmer Christopher Antwi-Adjej gelten.

Bereits bei der Verpflichtung von Muslic im Sommer zeigte sich Schalke laut dem Bericht sehr kompromissbereit.

Demnach umfasst Muslics Vertrag eine gestaffelte Ausstiegsklausel, deren Höhe je nach Land und Liga zwischen fünf und acht Millionen Euro variiert. Auch sein vorheriger Arbeitgeber Plymouth Argyle hatte eine ähnliche Klausel mit ihm vereinbart.