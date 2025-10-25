Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn
FC Bayern im Stau - Spiel gegen Borussia Mönchengladbach startet später
- Aktualisiert: 25.10.2025
- 15:26 Uhr
Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München beginnt 15 Minuten später. Der Grund: Der Bus des FC Bayern steht im Stau.
Der Anpfiff der Partie Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München (ab 15:30 Uhr im Liveticker) verzögert sich kurzfristig.
"Das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach wird um 15:45 Uhr angepfiffen. Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern", erklärte der Rekordmeister auf "X".
Trotz der verspäteten Ankunft erwartete Trainer Vincent Kompany keine negativen Folgen für den Auftritt seines Teams. "Der Bus ist nicht weitergekommen. Trotzdem sind wir hier. Wir meckern nicht darüber. Wir sind vorbereitet und haben Bock auf das Spiel", sagte er vor Anpfiff bei "DAZN": "Unsere Abläufe sind genau die gleichen. Zum Glück fängt das Spiel 15 Minuten später an. Deswegen ist es für mich nicht so wichtig."
Bayern in Gladbach: Urbig startet - Karl auf der Bank
Neben der Ankunftszeit des Rekordmeisters sorgte auch die Bekanntgabe der Bayern-Startelf im Duell gegen den Tabellenletzten zunächst für Rätselraten. Kompany lässt sowohl Leon Goretzka als auch Tom Bischof und Joshua Kimmich von Beginn an spielen. Rückt etwa Kimmich wie bei der Nationalelf als Rechtsverteidiger in die Viererkette?
Bei "Sky" löste Kompany vor der Partie das Rätsel auf: Bischof startet links in der Viererkette, auf der Doppelsechs spielen Kimmich und Goretzka, Sacha Boey gibt Bischofs Konterpart rechts hinten in der Viererkette.
Youngster Lennart Karl rückt nach seinem Gala-Auftritt beim 4:0 gegen Brügge derweil wieder auf die Bank.
Im Tor startet Jonas Urbig, Manuel Neuer sitzt auf der Bank. Kompany gibt Urbig damit Spielpraxis, bevor er im Pokalspiel gegen den 1. FC Köln am kommenden Mittwoch ab (20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) den gesperrten Neuer vertritt.