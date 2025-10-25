Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München beginnt 15 Minuten später. Der Grund: Der Bus des FC Bayern steht im Stau.

Der Anpfiff der Partie Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München (ab 15:30 Uhr im Liveticker) verzögert sich kurzfristig.

"Das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach wird um 15:45 Uhr angepfiffen. Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern", erklärte der Rekordmeister auf "X".

Trotz der verspäteten Ankunft erwartete Trainer Vincent Kompany keine negativen Folgen für den Auftritt seines Teams. "Der Bus ist nicht weitergekommen. Trotzdem sind wir hier. Wir meckern nicht darüber. Wir sind vorbereitet und haben Bock auf das Spiel", sagte er vor Anpfiff bei "DAZN": "Unsere Abläufe sind genau die gleichen. Zum Glück fängt das Spiel 15 Minuten später an. Deswegen ist es für mich nicht so wichtig."