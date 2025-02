Inzwischen ist auch klar, dass sich die Münchner in einem Tief befindet. Es ist keine Ergebniskrise, denn die Mannschaft hält in der Bundesliga Titelverteidiger Bayer Leverkusen auf einem beruhigenden Acht-Punkte-Abstand.

Helmer: Ein richtiger Knick war das nicht. Sie wirken müde, ein bisschen überspielt. Leverkusen hatte das Tief relativ früh in der Saison, deshalb sind die Bayern auch so weit weg. Jetzt stecken die Bayern in einem kleinen Tief. Hinzu kommt vor allem defensiv das Problem, dass Dayot Upamecano und Minjae Kim quasi jedes Spiel machen. Das ist schon nicht ohne. Vincent Kompany wechselt ungerne in der Abwehr. Das erschwert das Ganze ein bisschen. Es fehlten aber auch lange die Alternativen.

Thomas Helmer: Leverkusen war überragend, das muss man klar sagen. Es war aber befremdlich, dass die Bayern keine Torchancen kreiert haben, dass die Offensive nicht funktioniert hat. Aber sie haben immerhin dagegengehalten. Gegen Celtic war ein bisschen Glück dabei. Die Bayern sind in der Liga acht Punkte vorne, dazu im Achtelfinale. Ergebnistechnisch gibt es da nichts zu meckern. Dass man nicht jedes Spiel super spielen kann, ist ganz normal. Keine Frage: In der Champions League spielen sie insgesamt eine nicht so gute Saison. Wobei man gesehen hat, dass Feyenoord auch weiterkommt. Aston Villa hat sich direkt qualifiziert. Sie haben also auch ganz gute Gegner erwischt. Aber ja: Sie müssen deutlich besser spielen und sich steigern.

Raphael Guerreiro Immer wieder schenkte Vincent Kompany Raphael Guerreiro das Vertrauen, nur selten zahlte er es zurück. Der Musterschüler von Thomas Tuchel ist gerade in dieser Saison weit weg von dem, was er zu seiner besten Zeit bei Borussia Dortmund gezeigt hat. Da er seinerzeit ablösefrei kam, würden sich die Bayern wohl auch bei einem moderaten Preis verkaufsbereit zeigen.

Sacha Boey Seitdem er beim FC Bayern ist, verbrachte Sacha Boey mehr Zeit im Krankenlager der Säbener Straße als auf dem Platz. Noch immer scheint es, als hätte sich der Franzose nicht an das Tempo der Bundesliga gewöhnt. Auch ihm würden die Bayern keine Steine in den Weg legen.

Bryan Zaragoza Weniger um Gehalt als vielmehr um fehlende sportliche Perspektive geht es bei Bryan Zaragoza. Der spanische Flügelflitzer ist aktuell an die CA Osasuna ausgeliehen und ist dort unverzichtbar. Beim Rekordmeister hofft man darauf, eine Einigung zu erzielen, dass Zaragoza in Pamplona bleibt.

Leon Goretzka Kein neuer Name ist Leon Goretzka. Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich zwar zuletzt zurück in die erste Elf gekämpft, soll jedoch trotzdem im Sommer verkauft werden. Er profitiert von den Verletzungen und Formschwächen anderer Spieler.

ran: Ist das eine normale Schwächephase? Oder sehen Sie bereits Anflüge einer Krise?

Helmer: Nein, ich sehe noch keine Krise. Es ist ein deutlicher Warnschuss für die Bayern, dass man wieder mehr machen, wieder mehr intensivieren, an bestimmten Dingen mehr arbeiten muss. An der Offensive, um auch die Defensive mehr zu entlasten. Wenn man also die richtigen Schlüsse zieht, das dann auch umsetzt und wieder zu besserer Form findet, dann war es gut, dass es so gelaufen ist. Man darf aber bloß nicht in dem Trott weitermachen. Es ist sehr gefährlich, wenn man erstmal in diesem Trott drin ist. Da müssen sie sich wieder herausspielen und herauskämpfen.

ran: Wie macht man das am besten?

Helmer: Sie haben es bisher immer geschafft, die Gegner viel stärker unter Druck zu setzen. Das war vor allem in den beiden letzten Spielen nicht zu sehen. Das müssen sie wieder ändern. Eigentlich sind die Bayern generell gut aufgestellt. Und die Jungs sind alle so erfahren und so gut - das werden sie schon schaffen.

ran: Inwieweit ist jetzt auch Kompany gefordert? Wo muss er vor allem ansetzen?

Helmer: Das Gute ist, dass er selbst gespielt hat. Er kennt die Situation in- und auswendig. Er kann sich in die Spieler hineinversetzen. Er weiß genau, was sie jetzt brauchen. Ich würde an seiner Stelle vor allem schauen, dass die Jungs sich ausruhen können. Groß etwas beibringen muss ich denen als Trainer in dieser Situation nichts mehr. Da geht es vor allem darum, ausgeruht zu sein, wenn mit Eintracht Frankfurt am Sonntag wieder ein schwerer Gegner wartet.