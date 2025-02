Und über die gerade noch verhinderte Blamage gegen den Außenseiter aus Schottland, so dass die Fans weiter vom "Finale dahoam" träumen dürfen.

Über den gerade noch abgewendeten "Erfrierungstod" in der Münchner Eistruhe im Falle einer Verlängerung.

Fast exakt 94 Minuten waren gespielt, das Ende der angezeigten Nachspielzeit also erreicht, als die Allianz Arena förmlich erbebte.

Nach dem mühsamen und glücklichen Weiterkommen in der Champions League ist vor allem Vincent Kompany gefordert. Sonst droht ein böses Erwachen aus den Titelträumen.

Das Wichtigste in Kürze

"Das wird aber nicht lange gutgehen. Wenn sie so weitermachen, gehen sie sehenden Auges ins Achtelfinale und dann wird Schluss sein."

"Heute sind sie noch mit einem blauen Auge davongekommen, auch am Samstag", analysierte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bei "Sky Austria":

Offensichtlich wurde allerdings auch, dass die Bayern ihr Momentum aus der Hinrunde verloren haben und in dieser Verfassung kaum die nächste Runde gegen Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen überstehen dürften.

Unklar ist jedenfalls nach den jüngsten Entwicklungen, ob der zu Beginn als "Glücksfall" gefeierte Trainer die Probleme schnellstmöglich wieder in den Griff bekommt.

"Aber wir sind eine Runde weiter, das ist das Wichtigste. Und wir haben Leverkusen in der Bundesliga auf Distanz gehalten. Das war das Zweitwichtigste."

"Wir werden hier nicht sitzen und sagen, wir sind in Topform und alles ist fantastisch. Das ist im Moment nicht so. Wir tun uns schwer", sagte Max Eberl.

"Wir haben in sechs Tagen viel Energie gelassen. Aber wir sind acht Punkte in der Liga vorne und in der Champions League eine Runde weiter", erklärte der Chefcoach am Dienstagabend:

Seine Erklärungen hörten sich jedenfalls auffällig nach Rechtfertigungen an.

Weil er entweder Nachrückern wie den in der Winterpause verliehenen Youngstern Mathys Tel, Arijon Ibrahimovic und Adam Aznou oder Kane-Backup Gabriel Vidovic nicht vertraut.

Doch auf einige Leistungsträger wie Joshua Kimmich, der bislang jede (!) Pflichtspielminute auf dem Platz stand, kann und will Kompany nicht verzichten.

"Wenn man drei Spiele in sechs Tagen hat, gegen gute Gegner, zwei davon auswärts, dann ist das eine Belastung, der man Tribut zollt", meinte auch der angeschlagen ausgewechselte Harry Kane.

Nicolas Kühns Führungstreffer (63.) gingen gleich drei Patzer voraus und auch beim 0:0 in Leverkusen ließ der FCB fünf Riesenmöglichkeiten zu.

Celtics Großchancen, die die Bayern jedes Mal durch unnötige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und schlechtes Zweikampfverhalten ermöglichten, standen exemplarisch für die nach wie vor wackelige Defensive.

"Du darfst ihn natürlich nicht nur am heutigen Spiel messen, aber der hat die letzten Wochen und Monate nicht gut gespielt", meinte Hamann.

Und Jamal Musiala ist aktuell ebenfalls weit von seiner Topform des vergangenen Jahres entfernt, in den letzten beiden Partien gelang ihm fast nichts.

"Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Es ist manchmal ein Mix aus verschiedenen Dingen, wir müssen schnell die richtigen Lösungen finden."

Im Gegensatz zu den zahlreichen Kantersiegen in der Hinrunde ist im neuen Jahr der Wurm drin, meistens quälte sich der Rekordmeister zu knappen Siegen und zuletzt ging nach vorne fast gar nichts mehr.

Baustelle 4: Kane-Abhängigkeit

Auch wenn der Torjäger zuletzt mehr vom Elfmeterpunkt als aus dem Spiel traf: Für Bayern ist er als einziger Mittelstürmer unersetzbar.

Nach seiner Auswechslung gegen Celtic war die Sturmspitze komplett verwaist, weil kein Spieler im Kader (abgesehen von Vidovic) das Format dafür hat - zumal Kompany Müller offenbar nicht als Alternative sieht.

"Du bezahlst diese Gehälter, hast aber niemanden, wenn die Nummer neun ausfällt. Das kann natürlich auch nicht sein", legte Hamann den Finger in die Wunde.

Daher sind die Sorgen groß, wie lange der an der Wade und offenbar auch am Knöchel angeschlagene Kane ausfallen wird.

Die Bayern gaben am Mittwoch lediglich bekannt, dass der Engländer wegen einer Einblutung in der Wade "in den kommenden Tagen kürzertreten" müsse.

Ein Einsatz am Sonntag gegen Frankfurt und auch am Freitag danach gegen Stuttgart ist also fraglich.