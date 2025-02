Im Achtelfinale warten nun Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen, die Auslosung ist am Freitag.

Der ehemalige Bayern II-Spieler Niclas Kühn hatte die Schotten nach 63 Minuten überraschend in Führung geschossen.Insgesamt zeigten die Mücnhner defensiv eine anfällige und offensiv eine weitgehend harmlose Leistung.

Held des Abends war der nach 64 Minuten gekommene Alphonso Davies, der nach vierwöchiger Verletzungspause in der Nachspielzeit noch den gefeierten Ausgleich erzielte.

Der FC Bayern zittert sich ins Achtelfinale der Champions League ! Der Rekordmeister holte nach dem 2:1 im Playoff-Hinspiel in letzter Minute ein 1:1 (0:0) gegen Celtic Glasgow.

Das Wichtigste in Kürze

Schwieriges Spiel für den Kapitän. Kaum gefordert, aber mehrfach bei Celtics Abschlüssen im Glück. So schlägt Guerreiro Kühns Schuss noch von der Linie (16.), kurz danach schießt Maeda völlig freistehend drüber (18.). Bei Kühns Tor dann chancenlos (63.). ran-Note: 3

Gibson Adu Leihe bis Sommer an SpVgg Unterhaching. Vertrag in München bis 2027

Maurice Krattenmacher Leihe bis Sommer an SSV Ulm 1846

Lovro Zvonarek Leihe bis Sommer zu Sturm Graz. Vertrag in München bis 2027

Gabriel Vidovic Leihe bis Sommer zum 1. FSV Mainz 05 wurde kurzfristig aufgrund des Abgangs von Mathys Tel abgebrochen. Der Offensivakteur soll den Münchnern noch mehr Breite im Kader liefern. Vertrag in München bis 2026

Armindo Sieb Leihe über zwei Jahre zum 1. FSV Mainz 05. Kaufoption in unbekannter Höhe. Vertrag in München bis 2027

Bryan Zaragoza Leihe bis 2025 an CA Osasuna. Vertrag in München bis 2029

Frans Krätzig Leihabbruch nach erfolgloser Hinrunde beim VfB Stuttgart. Bis zum Saisonende beim 1. FC Heidenheim geparkt. Vertrag in München bis 2027

Arijon Ibrahimovic Seit Januar ausgeliehen an Lazio Rom, Kaufoption im Sommer wohl bei acht bis zehn Millionen Euro. Sein Vertrag in München läuft bis 2027.

Paul Wanner Verliehen an die 1. FC Heidenheim bis Sommer 2025. Vertrag in München bis 2029

Jonas Urbig Hat bei den Bayern einen bis 2029 laufenden Vertrag unterschrieben. In der kommenden Saison soll er die Nummer zwei sein und sogar Manuel Neuer mehrere Spiele abnehmen.

Alexander Nübel Zweijährige Leihe zum VfB Stuttgart. Vertrag in München bis 2029

Adam Aznou Hat sich leihweise Real Valladolid angeschlossen bis zum Saisonende. Die Spanier verfügen jedoch nicht über eine Kaufoption. In der La Liga soll der Linksverteidiger mehr Spielminuten und Erfahrungen sammeln. Vertrag bis 2027

Leon Goretzka Vertrag bis 2026 Auch Leon Goretzka steht auf der Verkaufsliste des FC Bayern. Im Sommer soll ein endgültiger Abgang des Champions-League-Siegers in den Vordergrund rücken, obwohl er inzwischen sportlich wieder eine Rolle spielt. 17 Millionen Euro Jahressalär sind den Münchnern wohl zu viel.

Eric Dier Vertrag bis 2025 "Sky" berichtete in der Vergangenheit, dass sich ein ablösefreier Abgang anbahnt. Dier hingegen zeigt immer wieder, dass er das Abwehrzentrum der Bayern verstärken kann. Im Januar spielte er sich in den Fokus und erklärte bereits, gerne bei den Münchnern bleiben zu wollen. Laut Eberl gab es noch keine Gespräche mit dem Engländer.

Sven UIreich Vertrag bis 2025 Eine Verlängerung über die Saison hinaus gilt als durchaus wahrscheinlich. Laut "Sport Bild" soll der 36-Jährige dann aber nur noch die Nummer drei im Tor sein. Jonas Urbig wird in der kommenden Spielzeit die Nummer zwei sein.

Leroy Sane Vertrag bis 2025 Rein sportlich läuft Sane seit langer Zeit seiner Bestform hinterher. Entsprechend genießt seine Personalie trotz auslaufendem Vertrag keine Priorität. Eine Einigung über einen neuen Deal wird wohl nur bei einer deutlichen Gehaltsreduzierung erfolgen. Laut "Bild" könnte dann ein Vertrag bis 2028 herausspringen. Der Spieler selbst will unbedingt in München bleiben.

Joshua Kimmich Vertrag bis 2025 Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung auf Hochtouren. Gegenüber "Sky" erklärte Kimmich nach dem Gladbach-Spiel, die Chancen auf einen Verbleib seien "deutlich größer als im Sommer" und deutete eine baldige Entscheidung an. Der Spieler will vor Mai Klarheit über seine Zukunft. Aktuell deutet Berichten zufolge mehr auf eine Verlängerung als auf einen Abgang hin.

Manuel Neuer Vertrag bis 2026 Manuel Neuer wird den Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleiben, das gaben Verein und Spieler bekannt. In der kommenden Saison soll der Routinier das eine oder andere Spiel pro Saison an Jonas Urbig wohl abgeben, bleibt aber die Nummer eins im FCB-Tor.

Jamal Musiala Vertrag bis 2030 Die Hängepartie ist beendet! Jamal Musiala hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert! Damit steigt Musiala in der Gehaltsliste des FC Bayern nach ganz oben auf und thront laut "BILD" mit 25 Millionen Euro Jahresgehalt gemeinsam mit Harry Kane ganz oben. Die Ausstiegsklausel liegt demnach bei 175 Millionen Euro. Ab 2029 fällt der Wert auf 100 Millionen Euro. Über ein Detail gibt es noch Unstimmigkeiten. "Sky" berichtet, dass die Klausel sofort gilt, "BILD" schreibt jedoch, dass die Ausstiegsklausel erst 2028 greift.

Die Vertragssituation beim FC Bayern München Beim Rekordmeister stehen zahlreiche richtungsweisende Personalentscheidungen an. Mit Neuer, Davies und Musiala konnte man sich auf neue Deals einigen. Einige Verträge von absoluten Leistungsträgern laufen noch aus. ran zeigt, welche Bayern-Stars wie lange unter Vertrag stehen und wie die Chancen stehen. (Stand: 14. Februar 2025)

Der zuletzt so überzeugende Franzose leistet sich nach längerer Zeit mal wieder einen Patzer, als er wegrutscht und so Maedas Großchance ermöglicht. Fängt sich aber schnell und steht danach weitgehend stabil. ran-Note: 4

Lange eine aufmerksame Vorstellung des Koreaners, der seine Abwehrseite weitgehend im Griff hat. Ist dann aber mit einer so unnötigen wie erfolglosen Grätsche gegen Kühn vor dem 0:1 das letzte Glied in der Münchner Fehlerkette. ran-Note: 4

Etwas überraschend kehrt der schwächelnde Portugiese auf links wieder für Ito in die Startelf zurück. Rettet auf der Linie gegen Kühn (16.), lässt unmittelbar danach aber seine Seite bei der nächsten Celtic-Chance komplett verwaist. Danach kein Faktor und maßgeblich am 0:1 beteiligt, als er zu spät kommt. Geht direkt danach vom Platz. ran-Note: 5

Bayerns Antreiber versucht das Spiel nach vorne zu organisieren, was ihm aber nur teilweise gelingt. Muss nach 38 Minuten eigentlich die Führung erzielen, schießt aber aus 15 Metern freistehend vorbei. Versucht nach dem Rückstand, das Ruder rumzureißen. Schöne Flanke auf Goretzka, zwingt Schmeichel mit abgefälschtem Schuss zur Glanzparade (78.). ran-Note: 3

Leon Goretzka

Der Ex-Nationalspieler darf anstelle von Pavlovic wieder im Mittelfeld ran. Versucht vor allem der Bayern-Offensive den Rücken freizuhalten. Hat direkt nach der Pause dann die Topchance zum 1:0, als er alleine auf Schmeichel zuläuft, den Ball aber nicht am Dänen vorbeibringen kann. Köpft dann frei vor Schmeichel knapp vorbei (74.) und scheitert auch in der Nachspielzeit per Kopf – doch diesmal kann Schmeichel nur nach vorne abprallen lassen und Davies trifft zum 1:1. ran-Note: 3