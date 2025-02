Mit reichlich Dusel und einer lange Zeit mehr als dürftigen Vorstellung erreicht der FC Bayern das Achtelfinale der Champions League. Dort dürfte aber Schluss sein, wenn es keine deutliche Steigerung gibt. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Das Tor zum Achtelfinale der Champions League, das die Allianz Arena zum Beben brachte, stand sinnbildlich für den gesamten Auftritt des FC Bayern. Erst weiß Leroy Sane nicht so genau, was er machen soll. Dann entschärft Kasper Schmeichel einen Kopfball von Leon Goretzka überragend. Und das Tor selbst ist schlicht Glück, als Alphonso Davies angeschossen wird. Bayern-Noten gegen Celtic: Drei Fünfer, zwei Joker stechen

FC Bayern wird gegen Celtic Glasgow dramatisch von Davies erlöst Am Ende duselten sich die Bayern zu einem 1:1 gegen Celtic Glasgow, das nach dem 2:1 im Hinspiel in Schottland zum Weiterkommen reichte. Grund zur Euphorie lieferten die 90 Minuten in der Kältekammer München aber nicht. Eher im Gegenteil.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Denn bei allem Respekt vor Celtic, so gehören die Grün-Weißen nicht zu Europas Elite. Das war vor einigen Monaten beim 1:7 in Dortmund deutlich zu sehen. Dass sich Bayern selbst gegen einen Klub aus der europäischen Mittelklasse aktuell so schwertut, ist ein Alarmzeichen. Drei Tage nach dem offensiv verheerenden Auftritt im Bundesliga-Spitzenspiel in Leverkusen lieferten die Bayern lange eine Leistung ab, die an schlimmste Phasen unter Thomas Tuchel erinnerte. Im Gegensatz zum Samstag hatten sie zwar den Ball, wussten damit aber kaum etwas anzufangen. Es fehlte an Ideen und an Durchschlagskraft.

Anzeige

FC Bayern: Leon Goretzka redet Leistung schön Goretzka zog bei "Amazon Prime Video" vor diesem Hintergrund ein eher überraschendes Fazit. "Wir sind immer noch die Mannschaft, die die meisten Tore in Europa geschossen hat. Die über eine lange Zeit in der Saison super Fußball gespielt hat. Und jetzt ging es in den sechs Tagen einfach darum, Ergebnisse zu erzielen. Und deshalb sind wir darüber auch sehr glücklich", sagte er. Bayern vs. Celtic: Stimmen zum Spiel Bemerkenswert - in jeglicher Hinsicht. Ja, die Bayern haben in der Hinrunde teilweise spektakulären Fußball, gerade offensiv, gespielt. Davon war in den vergangenen Wochen aber schon nichts mehr zu sehen - und nicht nur in den vergangenen Tagen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Internationale Transfergerüchte: Neymar Jr. plant seine Europa-Rückkehr 1 / 15 © Fotoarena Neymar (FC Santos)

Gerade einmal wenige Wochen ist Neymar wieder zurück bei seinem Jugendklub FC Santos. Angeblich plant er jedoch bereits eine Rückkehr nach Europa. Wie "SER Catalunya" berichtet, will Neymar zurück zum FC Barcelona. Dorthin war er 2013 für seine ersten europäischen Schritte gewechselt, bis 2017 erlebte er dort die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. © Offside Sports Photography Alexander Isak (Newcastle United)

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" schaut sich der FC Barcelona weiterhin nach einem Star-Transfer für die Offensive um. Ein möglicher Name ist dabei der Ex-Dortmunder Alexander Isak. In Newcastle hat der Schwede noch Vertrag bis 2028, das hybride Profil aus Flügelspieler und Neuner erfüllt Isak nicht vollends. Vielleicht entscheiden sich die Katalanen für einen anderen Kandidaten ... © Pro Sports Images Luis Diaz (FC Liverpool)

Denn Luis Diaz entspricht diesem Profil sehr. In Liverpool kommt er häufig auf dem linken Flügel zum Einsatz, besetzt allerdings auch regelmäßig die zentrale Rolle in der offensiven Reihe. Diaz steht noch bis 2027 in England unter Vertrag und eine Verlängerung scheint zu stocken. Auch hat der Kolumbianer bereits öffentlich gesagt, dass er Fan des Klubs aus Katalonien ist ... © Fotoagenzia Rafael Leao (AC Mailand)

Ein weiterer Kandidat ist der Portugiese Rafael Leao von der AC Mailand. Er wäre wie Diaz die flexible Lösung für Linksaußen und das Zentrum. Sein Vertrag in Italien läuft bis 2028, bisher soll er nicht als Priorität für Barca angesehen werden. Sollten die Mailänder allerdings die Qualifikation zur Champions League verpassen, rechnet sich der von Hansi Flick trainierte Klub durchaus Chancen aus, diese aufgehende Lücke für eine Verpflichtung zu nutzen. © ZUMA Press Wire Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Wie die "SportBild" berichtet, sucht Real Madrid weiter nach einem treffsicheren Mittelstürmer, einer echten Nummer neun. Fündig sind die Madrilenen offenbar in Leipzig geworden. Benjamin Sesko verlängerte seinen Vertrag zwar erst kürzlich, dennoch soll ein Wechsel nach Madrid möglich sein, wenn der Preis stimmt. Bis zu 100 Millionen Euro soll Madrid bereit sein zu zahlen. © 2025 Getty Images Erling Haaland (Manchester City)

Stürmerstar Haaland hat erst im Januar seinen Vertrag bei den "Citizens" bis 2034 verlängert. Offenbar hat sich der Norweger aber eine Hintertür in seinen Renten-Deal einbauen lassen. Wie "El Nacional" berichtet, verfügt der 24-Jährige über die Option, ManCity bereits im Sommer zu verlassen, sollte der Klub die Qualifikation für die Champions League verpassen. In der Premier League liegt man nach 24 Spieltagen mit 41 Punkten nur auf Platz fünf ... © 2025 Getty Images Erling Haaland (Manchester City)

Doch damit nicht genug. Offenbar soll es noch weitere Klauseln in Haalands Vertrag geben. Zuletzt hieß es, dass er vorzeitig wechseln könnte, wenn ein passendes Angebot von Real Madrid, Paris Saint-Germain und FC Barcelona eingehen sollte. Transferexperte Fabrizio Romano nennt 2029 zudem als möglichen vorzeitigen Wechselzeitpunkt. Über konkreten Zahlen für die Ausstiegsklausel(n) ist jedoch nichts bekannt. © Getty Images Neymar (FC Santos)

Das Ende einer kurzen (und unglücklichen) Ehe! Neymar und Al-Hilal haben sich auf eine beidseitige Vertragsauflösung geeinigt. Das gab der Verein auf "X" bekannt. Der Brasilianer riss sich kurz nach seiner Ankunft beim Verein 2023 das Kreuzband und bestritt lediglich sieben Spiele für den Saudi-Club. Das nächste Team des 32-Jährigen steht bereits fest ... © Getty Images Neymar (FC Santos)

... denn der brasilianische Superstar ist zu seinem Ex-Team zurückgekehrt. kehren. Tausende Fans begrüßten ihn mit Pyros und Gesängen bei seiner emotionalen Ankunft. Bei Santos spielte der Stürmer schon in der Jugend, 2013 verließ er seinen Heimatklub dann. © imago Neymar (FC Santos)

Durch den Abgang von Neymar ist bei Al-Hilal Platz für einen weiteren Superstar geworden. Der Verein hat wohl gleich drei mögliche Transferziele auf dem Zettel, die Neymar ersetzen könnten ... © imago Vinicius Jr. (Real Madrid)

Es wäre eine Transfersensation! Vinicius Jr. ist zwar bis 2027 an Real Madrid gebunden, doch die Saudis machen keinen Hehl daraus, dass sie Vini Jr. in ihr Königreich locken wollen. "Wir haben keine Träume, es ist eine Frage der Zeit und der Verhandlungen", sagte Omar Mugharbel, der CEO der Saudi Pro League, der "Marca". Im Raum steht eine Ablöse von bis zu 500 Millionen Euro, das mögliche Gehalt soll über fünf Jahre bei insgesamt einer Milliarde Euro liegen. © imago Mohamed Salah (FC Liverpool)

Der zweite Kandidat soll laut "Marca" Mo Salah sein. Der Vertrag des Superstars läuft zum Saisonende bei Liverpool aus, außerdem baggern die Saudis schon seit Monaten am Ägypter. Am Wochenende geriet der 32-Jährige in die Kritik, nachdem er als einer von wenigen Spielern den 2:0-Sieg in Brentford nicht mit den Fans feierte. Der Vorwurf: Er ist in Gedanken schon in Saudi-Arabien. Bei Al-Hilal könnte der Angreifer offenbar rund 100 Millionen Euro jährlich verdienen. © imago Rodrygo (Real Madrid)

Klappt es nicht mit der Wunschlösung Vinicius Jr., könnte Al Hilal dennoch bei Real Madrid zuschlagen. Wie "TV Dello Sport" berichtet, wären die Saudis auch an Rodrygo interessiert. Der 24-Jährige hat allerdings noch einen Vertrag bis 2028, bei einem Transfer würde sich Real fürstlich entlohnen lassen. Aber Geld spielt in Saudi-Arabien bekanntlich keine Rolle. © News Images Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Erneute Rolle rückwärts bei Trent Alexander-Arnold? Eigentlich soll Liverpool ein Angebot für den 26-Jährigen bereits abgelehnt haben. Dieser wollte die Saison bei seinem Herzensklub zu Ende spielen und ein weiteres Mal die englische Meisterschaft feiern. Jetzt berichtet die "Marca" aber, die "Königlichen" hätten den Reds und auch dem Spieler ein verbessertes Angebot vorgelegt ... © News Images Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Zuvor hatte Liverpool wohl das Gehalt der Madrilenen bei einer Verlängerung Alexander-Arnolds überbieten wollen. Im Gespräch waren laut "Marca" 94 Millionen Euro für vier Jahre in England. Zurzeit ist nicht bekannt, um wie viel diese Zahl von den "Königlichen" nach oben geschraubt wurde und wie der Spieler selbst reagiert ...

Mit dem 0:3 in Rotterdam vor gut vier Wochen fielen die Münchner irgendwie in ein Loch. Schon das Heimspiel gegen Bratislava war weit weg von dem, was die Bayern einst in der Champions League ausgezeichnet hat. Es gab Jahre, da fegten die Münchner in der Königsklasse über Gegner wie Celtic oder Bratislava einfach hinweg. Etwa wie beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb im September. Gerade in K.-o.-Duellen lautete die Devise: War es auswärts im Hinspiel schwierig, gibt es zu Hause im Rückspiel ein Schützenfest. Aktuell fällt es jedoch schwer, an derartige Ergebnisse zu glauben. Insofern sind Goretzkas Aussagen eher eine Schönrednerei der aktuellen Vorstellungen. Wo ist der Anspruch geblieben, Spiele zu dominieren und Chancen zu kreieren? Wo ist das "Mia san Mia"?