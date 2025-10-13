Anzeige
Deutsche Nationalmannschaft

WM-Qualifikation: Deutschland bangt um WM-Ticket - Worauf kommt es bei Punktgleichstand an?

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 14:15 Uhr
  • Dominik Hager

Deutschland hat sich in der WM-Qualifikation durch zwei Siege im Oktober eine gute Ausgangslage zurückerobert und führt die Gruppe A. Doch was passiert eigentlich bei Punktgleichstand?

Die Qualifikation für die WM 2026 ist für die deutsche Nationalmannschaft zum Greifen nahe. Mit zwei Siegen in den Qualifikationsspielen im Oktober 2025 haben sich die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine gute Ausgangslage zurückerobert

Nach vier von sechs Spielen führt das DFB-Team die Tabelle der Gruppe A mit neun Punkten an. Direkt dahinter lauert die punktgleiche Slowakei vor Nordirland mit sechs Zählern.

Anzeige
Anzeige

WM-Qualifikation: Der Stand in Gruppe A

  1. Deutschland: 9 Punkte, 8:3 Tore
  2. Slowakei: 9 Punkte, 5:2 Tore
  3. Nordirland: 6 Punkte, 6:5 Tore
  4. Luxemburg: 0 Punkte, 1:10 Tore
Anzeige
Anzeige

WM-Qualifikation: Was passiert bei Punktgleichstand?

Angesichts dieser spannenden Ausgangslage ist es nicht ausgeschlossen, dass nach dem finalen sechsten Spieltag zwei oder sogar drei Teams auf die gleiche Punktzahl kommen. Doch was wäre in einem solchen Szenario eigentlich entscheidend?

Sollten zwei oder mehr Mannschaften gleich viele Punkte haben, ist zu allererst die Tordifferenz aus allen Spielen entscheidend. Sollte diese identisch sein, stehen die erzielten Tore im Fokus. Erst dann würde der direkte Vergleich oder im Falle von drei Teams der Dreiervergleich entscheiden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM-Qualifikation: Diese Spiele stehen noch an

  • 5. Spieltag: Slowakei - Nordirland, Luxemburg - Deutschland (14. November)
  • 6. Spieltag: Deutschland - Slowakei, Nordirland - Luxemburg (17. November)

Entscheidend dürften ohnehin vor allem die direkten Duelle zwischen Deutschland, Nordirland und der Slowakei sein. Allerdings darf man Luxemburg auch nicht komplett aus der Gleichung hinausnehmen, das vor allem beim 0:1 gegen die Slowakei schon nahe an einem Punktgewinn war und sich noch als Stolperstein erweisen könnte.

DFB-Team: David Raum wehrt sich gegen Hassnachrichten

Anzeige

WM-Qualifikation: Was passiert, wenn Deutschland den Gruppensieg verspielt?

Verspielt Deutschland den Gruppensieg, hat das Team die direkte WM-Qualifikation verpasst. In diesem Szenario ginge es ins Playoff-Turnier, bei dem 16 Teams die verbliebenen vier Plätze ausspielen.

Eine ungemütliche Konstellation, weil es zwei Playoff-Siege gegen meist nicht ganz so einfache Gegner benötigen würde, um sich für die WM-Endrunde zu qualifizieren.

Aus Deutschland-Sicht ist es im Übrigen unerheblich, ob man beim Verpassen des Gruppensieges auf Platz zwei, drei oder vier landet. Als Top-4-Nation der Nations League wäre das Team automatisch für die Playoffs qualifiziert.

Mehr News und Videos zum Fußball
Die Polizei musste schon beim letzten Mal eingreifen
News

UEFA lehnt Verlegung von Eintracht-Gastspiel in Neapel ab

  • 17.10.2025
  • 16:34 Uhr
Die SGE-Frauen beim Auswärtssieg in Tschechien
News

Europa Cup: Frankfurt im Achtelfinale gegen Eindhoven

  • 17.10.2025
  • 16:32 Uhr
imago images 1067422421
News

Marktwert-Update: Woltemade mit Rekord-Plus - Wirtz fällt ab

  • 17.10.2025
  • 15:30 Uhr
Julian Nagelsmann feierte mit seinem Team zwei Siege
News

Wichtiger Teilerfolg: DFB-Elf kehrt in die Top Ten zurück

  • 17.10.2025
  • 15:21 Uhr
Will drei Punkte gegen Frankfurt: Julian Schuster
News

Nach vorzeitiger DFB-Abreise: Schuster setzt auf Atubolu

  • 17.10.2025
  • 15:21 Uhr
Ozan Kabak kann wieder für Hoffenheim spielen
News

Hoffenheim: Kabak nach 16 Monaten wieder "bereit" für den Kader

  • 17.10.2025
  • 15:20 Uhr
Wieder berufen: Jenni Hermoso
News

Weltmeisterin Hermoso nach einem Jahr wieder in Spaniens Kader

  • 17.10.2025
  • 15:04 Uhr
Florentino Perez
News

Real Madrid vor historischem Einschnitt: Verkaufen die "Königlichen" Klubanteile? - diese Grenze zieht Perez

  • 17.10.2025
  • 14:46 Uhr
imago images 1067404426
News

Für Bayern-Zukunft: Verzichtet Gnabry auf Millionen?

  • 17.10.2025
  • 14:45 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Dank Vincent Kompany? Boateng vor Rückkehr zum FC Bayern

  • 17.10.2025
  • 14:41 Uhr