Zwar sei die Bundesliga in Deutschland immer noch eine "gigantische Institution", es gebe aber immer noch viele wirtschaftliche und sportliche Fragestellungen, mit denen sich man auseinandersetzen müsse. Die englische Premier League sei hingegen die attraktivste Liga.

"Ist die Bundesliga noch attraktiv genug für solche Spieler?", fragt der Ex-Kapitän und verweist auf die fehlenden europäischen Titel sowie den monotonen Meisterschaftskampf. "Gehe ich jetzt zum FC Bayern und werde ich da dann zum 15., 16., 17. Mal Deutscher Meister, ist das für mich wirklich so reizvoll?" so Kahn.

Kahn über Bayern-Probleme: Ex-Vorstandsboss sieht Fehler auch bei sich

Doch auch die Bayern selbst müssen sich an die eigene Nase fassen. Kahn nennt die fehlende Kontinuität im Klub als weiteren Grund, warum immer mehr Top-Talente zögern: "Viele Trainer sind gekommen und gegangen. Damit haben sich die Philosophien, die Ideen immer wieder auch verändert. Der Kader. Es fühlt sich immer wie so ein ständiger Kaderumbruch an."

Dabei räumt Kahn auch eigene Fehler aus seiner Zeit als FCB-Boss ein. "Da bin ich auch selbstkritisch genug, nicht dass man mich da falsch versteht, auch während meiner Zeit genau dieses Thema Kontinuität in allen Bereichen, auch das hätte ich gerne besser hinbekommen", gibt Kahn zu.