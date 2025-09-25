Die Transfer-Saga um Florian Wirtz schlug im Sommer hohe Wellen. Letztlich entschied sich der Ex-Leverkusener zu einem Wechsel zum FC Liverpool in die Premier League und gegen ein Engagement beim FC Bayern. Für Karl-Heinz Rummenigge war das auch aus Spielersicht die im Nachhinein falsche Entscheidung.

Bei Florian Wirtz stottert aktuell der Motor. Der Neuzugang des FC Liverpool kommt bei den Reds noch nicht so richtig in den Gang und erklärt das selber mit leichten Fitness-Problemen.

Nachdem sich der deutsche Nationalspieler im Sommer gegen den FC Bayern entschied und auf die Insel wechselte, sind die Anlaufschwierigkeiten von Wirtz gefundenes Fressen für die Bayern - genauer gesagt Karl-Heinz Rummenigge.

Denn der äußerte sich jetzt im Nachgang zur Transfer-Saga nochmal zu dem Wechsel und ist sich sicher, dass sein Klub auch aus Wirtz' Perspektive die bessere Wahl gewesen wäre.