FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge: Florian Wirtz wäre beim FCB besser aufgehoben als beim FC Liverpool
- Veröffentlicht: 25.09.2025
- 06:35 Uhr
Die Transfer-Saga um Florian Wirtz schlug im Sommer hohe Wellen. Letztlich entschied sich der Ex-Leverkusener zu einem Wechsel zum FC Liverpool in die Premier League und gegen ein Engagement beim FC Bayern. Für Karl-Heinz Rummenigge war das auch aus Spielersicht die im Nachhinein falsche Entscheidung.
Bei Florian Wirtz stottert aktuell der Motor. Der Neuzugang des FC Liverpool kommt bei den Reds noch nicht so richtig in den Gang und erklärt das selber mit leichten Fitness-Problemen.
Nachdem sich der deutsche Nationalspieler im Sommer gegen den FC Bayern entschied und auf die Insel wechselte, sind die Anlaufschwierigkeiten von Wirtz gefundenes Fressen für die Bayern - genauer gesagt Karl-Heinz Rummenigge.
Denn der äußerte sich jetzt im Nachgang zur Transfer-Saga nochmal zu dem Wechsel und ist sich sicher, dass sein Klub auch aus Wirtz' Perspektive die bessere Wahl gewesen wäre.
Rummenigge: "FC Bayern ist gut beraten, nicht jeden finanziellen Wahnsinn mitzumachen"
"Ich muss ehrlich sagen, im Falle von Florian Wirtz tut es mir nach wie vor leid, weil ich glaube, der Spieler wäre bei Bayern München besser aufgehoben als beim FC Liverpool", erklärte Rummenigge bei der "Sportbild".
Rummenigge fuhr fort: "Woltemade hätten wir ja holen können. Doch ich muss auch sagen: Der FC Bayern ist gut beraten, nicht jeden finanziellen Wahnsinn mitzumachen. Ich habe immer gesagt: Wir wollen sportlichen Erfolg haben, doch bitte seriös und solide finanziert. Wir haben eine Topmannschaft. Auch in diesem Jahr wieder. Und wenn jetzt demnächst noch die drei zurückkommen [Musiala, Ito, Davies, Anmerk. d. Red.], die aktuell verletzt sind, dann haben wir eine super Mannschaft."
Statt Wirtz oder Woltemade, den es letztlich ebenfalls auf die Insel zu Newcastle United gezogen hat, verpflichteten die Bayern Luis Diaz. Der Neuzugang von Liverpool erlebte einen guten Saisonstart und erzielte in sieben Pflichtspielen vier Tore und zwei Vorlagen. Wirtz hingegen steht in ähnlichen Spielminuten nur bei einem Assist.