Florian Wirtz hat eine besondere Erklärung für seine Startprobleme beim FC Liverpool

Florian Wirtz hat beim FC Liverpool Startprobleme. Ausgerechnet seine Laufbereitschaft macht er gemeinsam mit Arne Slot dabei offenbar als eine Ursache aus.

Nationalspieler Florian Wirtz hat im Gespräch mit Trainer Arne Slot eine Erklärung für seine Anlaufschwierigkeiten beim FC Liverpool erarbeitet. "Er meinte, dass es daran liegen kann, dass wir viel pressen und ich viel laufe", sagte Wirtz im Interview mit "Sky Sport News" (Ausstrahlung am Donnerstag, 19.00 Uhr).

"Zum Beispiel die Laufstatistiken", ergänzte Wirtz: "Da bin ich ja immer oben mit dabei, weil ich auch versuche, viel Gas zu geben und das zu machen, was der Trainer verlangt. Dafür brauche ich viel Kraft und Energie. Wenn ich dann den Ball habe, dann fehlt mir vielleicht ein bisschen was." Und so strahlt Wirtz noch nicht die Torgefahr aus, die man von ihm kennt.