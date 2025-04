FC Bayern: "Keiner mehr verdient": Uli Hoeneß wünscht Harry Kane die Meisterschaft

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß wünscht keinem Spieler des Fußball-Rekordmeisters mehr die deutsche Meisterschaft als Harry Kane.

"Wenn wir die Meisterschaft gewinnen sollten, was ich sehr hoffe, dann hat es keiner mehr verdient als er", sagte Hoeneß bei Sky. Er habe das Gefühl, so der 73-Jährige weiter, dass der Torjäger in den vergangenen Monaten "ein richtiger FC-Bayern-Spieler geworden" sei: "Er kämpft, er arbeitet, er schießt unglaublich viele Tore, aber er arbeitet auch für die Mannschaft. Man spürt, dass er unbedingt diesen Titel gewinnen will."

Die Münchner können am Samstag ihre 34. Meisterschaft klarmachen, sollten sie drei Punkte gegen Mainz holen und Verfolger Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg nicht gewinnen.

Für den 31-jährigen Kane, der für den FC Bayern 80 Tore in 88 Pflichtspielen erzielt hat, wäre es der erste Titel seiner Karriere. In seiner Premierensaison für die Münchner im Vorjahr war er leer ausgegangen.

Wie wichtig ihm dieser besondere Moment nach 14 Jahren und mehr als 500 Spielen als Profi wäre, hatte Kane vor knapp drei Monaten nach dem 4:3 gegen Kiel erklärt. "Es gibt viele Leute, die im Verlauf meiner Karriere nur über den Fakt sprechen, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe. Es wäre schön, ein paar Leute zum Schweigen zu bringen", sagte der Stürmer.

Hoeneß hat keine Zweifel, dass es bei noch vier ausstehenden Saisonspielen und acht Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Leverkusen klappt. Das Remis der Rheinländer beim Aufsteiger FC St. Pauli am vergangenen Wochenende sei ein "ganz wichtiger Nadelstich für Bayer Leverkusen" gewesen: "Denn man hat ja gemerkt, dass sie nach dem Spiel so richtig niedergeschlagen waren. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt eine gute Situation haben." Der FC Bayern habe es "selber in der Hand. Und solange das der Fall ist, habe ich nie Sorgen."