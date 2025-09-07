Anzeige
FC Bayern: Kylian Mbappé lüftet Geheimnis - "Die Bayern kamen zu mir"

Die große Karriere von Kylian Mbappé kündigte sich bereits an, als dieser noch für den AS Monaco gespielt hat. Wie der Superstar nun verriet, hatten ihn zu diesem Zeitpunkt auch die großen Bundesliga-Klubs auf dem Zettel.

Der französische Ausnahmestürmer Kylian Mbappé hatte in jungen Jahren Kontakt zum FC Bayern und anderen Klubs aus der Fußball-Bundesliga - entschied sich dann aber für einen anderen Karriereweg.

Das verriet der Superstar von Real Madrid im Interview mit "Bild am Sonntag". "Viele Vereine haben sich an mich gewandt. Die Bayern kamen zu mir, als ich noch etwas jünger war und Monaco verlassen konnte", sagte Mbappé.

Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig hätten angefragt. "Und das sind nur die drei Vereine, an die ich mich erinnere. Vielleicht waren da noch andere, aber ich erinnere mich nicht", sagte der 26-jährige Mbappé und ergänzte mit einem Lachen: "Jetzt fragen alle, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät."

Mbappé war 2017 von der AS Monaco an Paris St. Germain verliehen worden. Ein Jahr später verpflichtete der französische Serienmeister das damalige Top-Talent fest für 180 Millionen Euro. Inzwischen geht Mbappé für Real Madrid auf Torejagd.

Mbappé von Alonso angetan: "Er kennt den Verein perfekt"

Vom neuen Real-Trainer Xabi Alonso hat Mbappé einen "super Eindruck. Du siehst einen Kerl, der Erfolg haben will. Er kennt den Verein perfekt, weil er selbst als Spieler bei Real Madrid gespielt hat. Im Moment versuchen wir einfach, das umzusetzen was er uns sagt", so Mbappé über den Leverkusener Double-Coach: "Wir versuchen, sein Spielkonzept zu verstehen, das er für uns hat – und dann mal sehen, was passiert."

Die Madrilenen stehen nach der eher unglücklich verlaufenden Klub-WM mit drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der spanischen Liga.

