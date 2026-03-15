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Premier League: Liverpool kassiert Last-Minute-Schock gegen Tottenham: Star rechnet schonungslos ab

  • Aktualisiert: 15.03.2026
  • 21:02 Uhr
  • SID

Der FC Liverpool strauchelt gegen Tottenham Hotspur und lässt sich den SIeg in den letzten Minuten aus der Hand reißen. Dominik Szoboszlai lässt kein gutes Haar am eigenen Team.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League den Sprung in die Champions-League-Ränge verpasst.

Die Reds kamen am 30. Spieltag aufgrund eines späten Gegentreffers nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den strauchelnden Großklub Tottenham Hotspur und liegen als Tabellen-Fünfter zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang vier.

Dominik Szoboszlai (18.) hatte den LFC, bei dem Wirtz bei seinem zweiten Startelf-Einsatz nach seiner Verletzungspause in der 64. Minute ausgewechselt wurde, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht. Richarlison (90.) gelang der späte Ausgleich.

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Liverpool-Star schlägt Alarm

Besonders missgelaunt zeigte sich nach dem Spiel Torschütze Szoboszlai. "In der letzten Minute, schon wieder – ich weiß gar nicht, wie oft das in dieser Saison schon passiert ist", monierte er im englischen Fernsehen.

"Wir müssen aufwachen, denn wenn wir so weitermachen, müssen wir froh über die Conference League sein", legte er den Finger in die Wunde. "Ich weiß nicht, warum das passiert, ich weiß es wirklich nicht", haderte der Ungar. "Das ist eine riesige Enttäuschung, ich habe nicht mehr zu sagen", bilanzierte das Mittelfeld-Ass.

Die Reds rangieren in der Premier League auf Platz fünf. Sollte es noch um eine Position nach hinten gehen, würde tatsächlich die Conference League drohen.

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Liverpool mit Dämpfer vor großem Kraftakt in der Champions League

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot verpatzte damit auch ihre Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch (21.00 Uhr). Das Hinspiel in der Türkei hatte Liverpool 0:1 verloren.

Auch Tottenham ist am Mittwoch in der Königsklasse gefordert, das 2:5 aus dem Hinspiel gegen Atlético Madrid ist für die Londoner aktuell jedoch die geringste Sorge.

Nach sechs Niederlagen in Serie - vier davon unter Interimstrainer Igor Tudor - holten die Spurs zwar mal wieder einen Punkt, längst steckt der Europa-League-Sieger in der Liga aber mitten im Abstiegskampf. Als Tabellen-16. liegt Tottenham nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen.

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