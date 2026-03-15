Der FC Liverpool strauchelt gegen Tottenham Hotspur und lässt sich den SIeg in den letzten Minuten aus der Hand reißen. Dominik Szoboszlai lässt kein gutes Haar am eigenen Team. Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League den Sprung in die Champions-League-Ränge verpasst. Internationale Gerüchte: Das ist die Trainer-Liste von Manchester United Die Reds kamen am 30. Spieltag aufgrund eines späten Gegentreffers nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den strauchelnden Großklub Tottenham Hotspur und liegen als Tabellen-Fünfter zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang vier. Dominik Szoboszlai (18.) hatte den LFC, bei dem Wirtz bei seinem zweiten Startelf-Einsatz nach seiner Verletzungspause in der 64. Minute ausgewechselt wurde, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht. Richarlison (90.) gelang der späte Ausgleich.

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Liverpool-Star schlägt Alarm Besonders missgelaunt zeigte sich nach dem Spiel Torschütze Szoboszlai. "In der letzten Minute, schon wieder – ich weiß gar nicht, wie oft das in dieser Saison schon passiert ist", monierte er im englischen Fernsehen. "Wir müssen aufwachen, denn wenn wir so weitermachen, müssen wir froh über die Conference League sein", legte er den Finger in die Wunde. "Ich weiß nicht, warum das passiert, ich weiß es wirklich nicht", haderte der Ungar. "Das ist eine riesige Enttäuschung, ich habe nicht mehr zu sagen", bilanzierte das Mittelfeld-Ass. Die Reds rangieren in der Premier League auf Platz fünf. Sollte es noch um eine Position nach hinten gehen, würde tatsächlich die Conference League drohen.

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