In Abwesenheit des verletzten Joshua Kimmich hatte Goretzka, dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist, beim 3:1 in Stuttgart stark gespielt und sogar ein Tor erzielt. "Er lebt seinen zweiten Sommer - trotz dieser ganzen Geschichten um ihn herum", konstatierte Matthäus weiter.

Neben dem aufstrebenden Goretzka äußerte sich Matthäus auch zu RB Leipzig. Das Team von Trainer Marco Rose unterlag am Wochenende mit 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05, was den 63-Jährigen zu einer Generalkritik veranlasste.

Nach Meinung von Matthäus ist Goretzka "ein wichtiger Spieler und hat Einfluss in der Kabine". Besonders gut gefällt dem TV-Experten die aggressive Spielweise des Routiniers: "Auch diese Spieler brauchst du in deiner Mannschaft. Nicht nur Künstler wie Wirtz und Musiala, sondern eben auch die, die da hinten aufräumen und Zweikämpfe gewinnen."

Kann Klopp RB helfen?

Und weiter: "Mit dem, was mal da war und mit dem, was jetzt noch ist, liegt Red-Bull-Fußball zurzeit da, wo ihn diese Verantwortlichen nie sehen wollten."

Neben RB Leipzig, das in der Bundesliga aktuell nur auf Rang sechs liegt, gehören auch die New York Red Bulls, Bragantino (Brasilien) und Omiya Ardija (Japan) zu dem Imperium. Zudem fungiert Red Bull bei RB Salzburg als Sponsor und hat Anteile an dem englischen Klub Leeds United und am französischen Zweitligisten Paris FC erworben.

Für Besserung soll seit dem 1. Januar Jürgen Klopp als "Head of Global Soccer" sorgen. Die Probleme einfach lösen können, dürfte dieser nach Meinung von Matthäus aber nicht. "Jetzt ist Jürgen Klopp da. Aber Jürgen Klopp kommt jetzt nicht, legt die Hand auf und es funktioniert wieder alles. Das ist auch ein langer Prozess, bis das wieder funktioniert", prophezeit der Weltmeister von 1990.