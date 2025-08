Aleksandar Pavlovic ist wieder raus – und das ausgerechnet jetzt, wo er beim FC Bayern München endgültig durchstarten wollte. Es ist ein weiteres Kapitel in einer langen Krankenakte - und stellt den Rekordmeister vor eine große Herausforderung.

von Carolin Blüchel

Er war gerade wieder da. Mitten in der Vorbereitung, mittendrin im Plan. Stabil, fokussiert, bereit für mehr. Und dann der nächste Rückschlag für Aleksandar Pavlovic: Augenhöhlenfraktur im Mannschaftstraining am Freitag. Das gab der FC Bayern München am Samstagvormittag bekannt. Ist das bitter!

Die OP hat der 21-Jährige bereits hinter sich. Jetzt heißt es wieder abwarten. Für den Spieler, für den Klub, für die Fans. Wie lange genau, weiß niemand. Spekuliert wird "Sky" zufolge mit einer Pause von drei bis fünf Wochen.

Trainer Vincent Kompany brachte es vor dem Testspiel gegen Olympique Lyon (2:1) auf den Punkt: "Das ist natürlich schade für Pavlo und auch für uns." Die Verletzung sei glücklicherweise aber nicht so schlimm. Und trotzdem: Es ist das nächste Kapitel einer langen Krankenakte.