FC Bayern München: Uli Hoeneß in Klinik eingeliefert

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München muss nach einem Golfturnier offenbar per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Uli Hoeneß musste am Samstag offenbar per Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert werden. Das berichtet die "Bild", Grund soll eine geplatzte Ader gewesen sein.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München hatte zuvor an dem Golf-Benefizturnier "Green of 18" in der Nähe von Bonn teilgenommen.

Schirmherr des Turniers ist Timotheus Höttges, der Vorstandsvorsitzende des Bayern-Sponsors Telekom. Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer soll vor Ort gewesen sein.

Hoeneß soll es dem Bericht zufolge den Umständen entsprechend gut gehen. Zudem habe der 73-Jährige die Klinik bereits wieder verlassen können.