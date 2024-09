FC Bayern: Lothar Matthäus wettert gegen Thomas Tuchel: "Hätte gefragt, ob er eine Meise hat"

Weiter attestierte Matthäus den Kompany-Bayern ein wieder eingekehrtes Mannschaftsgefühl- und gefüge: "Es gibt Trainer, die alles verändern wollen, was eigentlich gut ist, ich glaube Thomas Tuchel war auch so einer. Kompany hat ähnlich wie Alonso in Leverkusen alle Spieler eingefangen und mitgenommen auf seine Reise. Ich habe oft gesagt, das Mia-san-mia-Gefühl fehlt mir, das war nicht der FC Bayern, diese Familie. Sie haben es geändert, jetzt sagen die Fans: Das ist wieder unser FC Bayern, es macht wieder Spaß ins Stadion zu gehen.“

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Der neue Klassiker?

Mit Meister Bayer 04 Leverkusen wartet am Samstagabend der erste echte Härtetest auf die Münchner. Im ran-Head-2-Head geht das Duell denkbar knapp aus.

Auch Lothar Matthäus blickt mit Spannung auf die Begegnung: "Es sind die zwei besten Mannschaften in Deutschland, weltweit gucken alle auf dieses Spiel. Es ist noch früh in der Saison. Aber was die Spielweise und Spielfreude angeht, ist bei den Bayern aktuell alles da, was ich vermisst habe. Es spricht schon einiges für Bayern. Leverkusen hat noch etwas Nachholbedarf. Ich würde aber auch ein 4:4 sofort nehmen, das würden wir uns alle wünschen, auch, was die Spannung in der Bundesliga angeht."