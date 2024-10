FC Bayern München: Lobeshymnen auf Vincent Kompany sind verfrüht - Kommentar

Und die "Süddeutsche Zeitung" lobte: "Der Trainer des FC Bayern hat in dieser Bundesligasaison noch keine offensichtliche Fehlentscheidung getroffen, die Münchner haben kaum eine Schwäche offenbart."

Entsprechend positiv fiel die Bewertung zahlreicher Medien nach sieben Siegen in den ersten sieben Pflichtspielen aus. "Sky" sprach von einem "Glücksfalll" für den Klub, "Spox" schrieb vom "Mann mit dem goldenen Händchen".

Und so sagte Vereinspatron Uli Hoeneß, der neue Coach sei "das Beste, was dem FC Bayern passieren konnte".

"Beim FC Bayern sind die Alle-lieben-Vinni-Tage angebrochen", kommentierte die "SZ" schon nach dem 6:1 am Samstag bei Aufsteiger Kiel die momentane Stimmung rund um den Belgier.

Das Wichtigste in Kürze

Kompany bei Bayern: Siege, Tore, gute Laune

Den Millionen-Kader scheint er im Griff zu haben, selbst Edelreservisten wie Palhinha oder Leon Goretzka mucken nicht auf.

Und die Erfolge sprechen auch für ihn, schließlich hat er die ersten fünf Pflichtspiele gewonnen. Und dabei offensiv mit einer Torbilanz von 24:5 Treffern überzeugt, vor allem beim 9:2-Schützenfest am Dienstag gegen Dinamo Zagreb.

Die Euphorie, dass nach der erfolglosen und frustrierenden Vorsaison unter Thomas Tuchel unter dem als Trainer recht unerfahrenen Kompany alles besser wird, passt trefflich in die Hochstimmung in München vor der am Samstag beginnenden Wiesn.

Nur: Mit einer realistischen Bestandsaufnahme hat die teils unkritische Begeisterung, so nachvollziehbar sie nach der ungewohnten Titeldürre des vergangenen Jahres ist, wenig zu tun.