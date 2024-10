Somit würde Pavlovic in diesem Jahr nicht mehr für die Bayern zum Einsatz kommen können und frühestens zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird der 20-Jährige rund drei Monate pausieren müssen, da er an der Schulter operiert werden muss.

Hiobsbotschaft für den deutschen Rekordmeister: Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat im Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend (4:0) einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

"Es war nicht so, dass irgendwie danach unser unser Spiel spielerisch schlecht war", meinte Kimmich:

"Er war vielleicht unser bester Spieler bis jetzt", sagte der Belgier. "Es wird nichts an seiner Karriere ändern, aber es ist natürlich schade für uns, dass er ausfällt."

Auch Trainer Vincent Kompany lobte den Stammspieler in den höchsten Tönen.

Pavlovic zuletzt bei DFB und Bayern gesetzt

Beim 1:0 über die Niederlande am vergangenen Montag hatte der gebürtige Münchner dann aber in der Allianz Arena seinen ersten Startelf-Einsatz in der DFB-Auswahl gehabt und dabei eine überzeugende Leistung gezeigt.

Auch bei Bayern war Pavlovic bislang gesetzt und kam in sechs der sieben Bundesligaspiele (ein Tor beim 1:1 gegen Leverkusen) sowie in beiden Champions-League-Spielen und im DFB-Pokal von Beginn an zum Einsatz.