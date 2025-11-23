- Anzeige -

Bayerns Olise und Karl erinnern an "Robbery" Die ersten Schritte sind freilich äußerst vielversprechend. Im Verbund mit Olise drehte Karl die Partie, seine erst dritte (!) von Beginn an in der Bundesliga, nach dem 0:2-Rückstand durch zwei Freiburger Standardtore. So mancher fühlte sich an die besten Tage von "Robbéry" erinnert, auch wenn sich Karl und Olise auf dem Platz viel näher sind, als es die beiden Flügelkünstler Arjen Robben und Franck Ribéry je waren. FC Bayern München kündigt Einspruch gegen Diaz-Sperre an

Dayot Upamecano spricht über seine Zukunft Karl traf zum wichtigen 1:2, legte Olise das 2:2 auf und war auch am 4:2 von Harry Kane beteiligt. Übertroffen wurde seine Zaubershow nur von jener Olises, der doppelt traf, drei Tore vorbereitete und seine goldenen Füße bei allen Münchner Treffern im Spiel hatte. "Michael war überragend", schwärmte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, und überhaupt: "Es macht Spaß, zuzuschauen." Sportvorstand Max Eberl dagegen würdigte Karl als "Schlüsselspieler" und verglich das Eigengewächs mit Jungstar Lamine Yamal. "In Barcelona, da war auch ein 17-Jähriger, der nicht so schlecht war auf dem rechten Flügel", sagte er.

FC Bayern - Pavlovic über Karl: "Macht sehr viel Spaß"

Vincent Kompany spricht über Lennart Karls Hype Vincent Kompany wollte da nicht mitspielen. "Du lachst selber", antwortete er einem Reporter, der ihm einen Messi-Vergleich entlocken wollte, und ergänzte schmunzelnd: "Du willst nur aus meinem Mund hören, dass ich das bestätige." Tat er nicht. "Schau mal", fuhr Kompany unbeeindruckt fort: "Lenny ist Lenny." Der Hype sei völlig "okay", und wenn er abhebe, dann "werden wir ihn unterstützen. Wir schauen, dass er die beste Version wird von Lennart Karl." Kein neuer Messi. Dabei könnten die Bayern einen Zauberfloh ganz gut gebrauchen am Mittwoch in London beim Königsklassen-Knaller Zweiter gegen Erster. Dort, weiß Boss Dreesen, warte "ein echtes Brett" - das die Bayern ohne Luis Díaz bohren müssen. Der Kolumbianer wurde vorbehaltlich des angekündigten Münchner Protests nach seiner Roten Karte in Paris für drei Spiele gesperrt.

FC Bayern - Vincent Kompany: "Jetzt musst du Charakter zeigen"

