Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 14. Oktober, 9:45 Uhr: Davies-Lob für Kompany - Indiz für Bayern-Verbleib? +++ Noch immer herrscht Unklarheit über die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern. Der Vertrag des Kanadiers läuft nur noch bis Sommer 2025, laut mehreren Medien scheiterte eine Verlängerung bislang an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen beider Seiten. Am neuen FCB-Trainer Vincent Kompany liegt es hingegen aber nicht, dass sich der Linksverteidiger noch nicht langfristig zum deutschen Rekordmeister bekannt hat. Denn vom Belgier ist Davies offenbar ziemlich überzeugt. "Er ist ein brillanter Typ. Die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, ist sehr intensiv. Er wählt die beste Mannschaft und die besten Spieler, die gut trainiert haben, dafür aus. Jede Trainingseinheit ist ein Kampf um einen Platz in der Startelf. Nichts ist garantiert", so der 23-Jährige gegenüber "The Athletic". Auch von der Ansprache des Trainers zeigt sich Davies angetan: "Die Art und Weise, wie er mit der Mannschaft spricht, ist höflich, aber bestimmt. Er hat Ideen und wir setzen sie gut um." In der laufenden Saison kam Davies bislang in acht von neun möglichen Pflichtspielen zum Einsatz und gehörte dabei sechs Mal zur Startelf.

+++ 13. Oktober, 21:15 Uhr: Nagelsmann erklärt Gravenberch-Dilemma beim FC Bayern +++ Beim FC Bayern hatte Ryan Gravenberch den Durchbruch nicht geschafft. Auch nicht unter dem jetzigen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der frühere Bayern-Coach zeigte sich allerdings nicht überrascht, dass der Niederländer beim FC Liverpool und auch in der Nationalmannschaft eine überaus positive Entwicklung seitdem hingelegt hat. "Er ist ein fantastischer Spieler", so Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und der Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr im Liveticker). Nagelsmann erklärte, warum es beim FC Bayern für Gravenberch so unglücklich gelaufen war. "Es war so etwas wie ein Problem, weil wir Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu diesem Zeitpunkt hatten. Deshalb war es kompliziert für einen jungen Spieler, mehr Minuten zu bekommen." Nagelsmann sei damals selbst neu gewesen beim Rekordmeister. Es sei nicht einfach gewesen, Nationalspieler auf die Bank zu setzen. Gravenberch, der vor seinem Bayern-Wechsel bei Ajax Amsterdam Stammspieler gewesen war, hatte Schwierigkeiten mit seiner Jokerrolle. "Es war eine andere Art des Spiels, dann für 20 Minuten aufs Feld zu kommen. Es hat lange gedauert, bis er sich an die Situation angepasst hat", so Nagelsmann weiter. Dementsprechend sei der Wechselt zum FC Liverpool "brillant" gewesen. Gravenberch mache es sowohl bei den "Reds" als auch in der Elftal "perfekt". Darüber freue sich Nagelsmann sehr. Überrascht sei er aber nicht. "Ich habe diese Entwicklung erwaartet, weil er fantastisch ist."

+++ 13. Oktober, 08:50 Uhr: Comeback-Plan für Musiala offenbar fix +++ Anfang Oktober verkündete der FC Bayern, dass Jamal Musiala aufgrund von Beschwerden am Hüftgelenk ausfällt. Beim Topspiel gegen Eintracht Frankfurt konnte er nicht mitwirken, an der Länderspielreise mit dem DFB-Team ebenfalls nicht. Doch nun geht es offenbar aufwärts. So berichtet die "AZ", dass das medizinische Team des Rekordmeisters intensiv daran arbeitet, die Schwellung in der Hüfte des 21-Jährigen zu reduzieren. Demnach sei man optimistisch, dass Musiala schon bald wieder in das Mannschaftstraining einsteigen kann und in diesem Zuge am Ende der Länderspielpause wieder verfügbar ist. Ausgeschlossen sei in diesem Zusammenhang ein längerer Ausfall.

+++ 12. Oktober, 22:47 Uhr: Nächste Enttäuschung für Palhinha +++ Für Joao Palhinha könnte es im Moment besser laufen: Beim FC Bayern ist der Mittelfeldspieler seit seiner Verpflichtung im Sommer für rund 50 Millionen Euro die meiste Zeit außen vor, der 29-Jährige kommt zumeist von der Bank. Jetzt hat auch der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez in der Nations League auf Palhinha verzichtet. Das hatte allerdings einen nachvollziehbaren Grund, denn der Bayern-Star hatte das erste Training entschuldigt verpasst. Deshalb stand er nicht im Aufgebot für das Spiel in Polen, das Portugal 3:1 gewann. "Ich denke, der Kontext ist wichtig", sagte Martinez bei Sport TV+. "Wir haben innerhalb von drei Tagen zwei anspruchsvolle Spiele. Palhinha war für die erste Trainingseinheit freigestellt und es war wichtig, ihm zwei weitere Einheiten zu geben, damit er gegen Schottland dabei sein kann." Schottland ist Dienstag Gegner Portugals.

+++ 11. Oktober, 11:47 Uhr: Zu oft im Fitnessstudio? Offenbar kurioser Grund für de-Ligt-Verkauf +++ Beendeten zu häufige Besuche im Fitnessstudio die Zeit von Matthijs de Ligt beim FC Bayern? Wie die englische "Daily Mail" berichtet, habe sich die Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters auch deshalb für einen Verkauf des Abwehrspielers entschieden, weil de Ligt in seiner Zeit in München an Beweglichkeit und Tempo verloren habe. In diesem Zusammenhang habe es der Klub vor allem kritisch gesehen, dass der heute 25-Jährige zu viel Zeit im Fitnessstudio verbracht habe. Dadurch habe er Flexibilität eingebüßt, die ihn früher ausgezeichnet habe. Auch Manchester United soll diese Veränderung aufgefallen sein, dennoch entschied sich der Klub dafür, 45 Millionen Euro für eine Verpflichtung von de Ligt auszugeben. Unter seinem früheren Ajax-Trainer Erik ten Hag läuft es dort aber nicht rund. Zwar steht de Ligt meist in der Startelf, macht aber häufig keine gute Figur. Sonst war in München immer Leon Goretzka als Fitnessstudio-Fanatiker bekannt. Der Mittelfeldspieler ist aktuell allerdings außen vor und scheint wieder etwas an Muskelmasse eingebüßt zu haben. Zu mehr Spielzeit hat es ihm bisher nicht verholfen.

+++ 9. Oktober, 15:16 Uhr: Verlängert Wirtz überraschend in Leverkusen? +++ Muss der FC Bayern im Werben um Florian Wirtz einen überraschenden Rückschlag hinnehmen? Wie der "kicker" berichtet, könnte der 21-Jährige seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen demnächst um ein Jahr bis 2028 verlängern. Damit könnte Leverkusen den Youngster womöglich noch ein weiteres Jahr bis 2026 am Rhein halten, ohne anschließend in die Situation zu geraten, dass Wirtz in sein letztes Vertragsjahr geht und sich dadurch die Verhandlungsposition bei möglichen Transfergesprächen verschlechtert. Dem Bericht zufolge soll Wirtz diese Möglichkeit "ziemlich interessant" finden und stünde einer Verlängerung aufgeschlossen gegenüber. Auch sein Umfeld befürworte diese Lösung, da Wirtz bei Bayer die perfekten Bedingungen habe, um sich weiterzuentwickeln und zu einem Führungsspieler zu reifen. Zuletzt hatte "Sky" berichtet, dass Wirtz zu einem Wechsel nach München tendiere. Den Schritt zum deutschen Rekordmeister sehe er als Zwischenziel vor einem möglichen Transfer ins Ausland.

+++ 9. Oktober, 07:30 Uhr: Joao Palhinha über Reservistenrolle: "Ich werde um jeden Moment kämpfen" +++ Obwohl Joao Palhinha im Sommer für eine Ablöse von rund 51 Millionen Euro verpflichtet wurde, kommt er nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. In den ersten neun Pflichtspielen stand er nur ein einziges Mal in der Startelf. In drei Spielen wurde er gar nicht eingesetzt. Dennoch gibt er sich im Interview mit der "Sport Bild" gelassen. "Ich weiß, dass meine Zeit beim FC Bayern kommen wird. Dafür arbeite ich jeden Tag hart: Ich kämpfe dafür, meine Chance zu bekommen. Um ehrlich zu sein: Das Gerede, ob ich womöglich die Geduld verliere, interessiert mich nicht. Was von außen gesagt oder interpretiert wird, ist nicht wichtig. Ich bin in diesem großen Klub, weil ich an mich glaube", sagte der Mittelfeldspieler. "In meiner Karriere kam es oft vor, dass solche Dinge gesagt wurden: Schafft er es? Kommt er auf Spielzeit? Wir sind erst am Anfang." Der Portugiese verweist auf ein Sprichwort aus seiner Heimat: "Es geht nicht darum, wie es anfängt - sondern darum, wie es endet." Daher konzentriere er sich auf seine Arbeit und die Trainingseinheiten: "Ich bin bereit. Ob ich nun 90, 45 oder nur fünf Minuten spiele: Ich werde um jeden Moment kämpfen."

+++ 8. Oktober, 10:10 Uhr: England-Klub wohl heiß auf Sane +++ Der Vertrag von Leroy Sane beim FC Bayern läuft 2025 aus. Laut Mick Brown, ehemaliger Chefscout bei Manchester United und Tottenham Hotspur, steht der Offensivspieler auf dem Wunschzettel von Newcastle United. "Sie werden darauf drängen, den Deal im kommenden Sommer über die Linie zu bringen. Ich weiß, dass mehrere Klubs hinter ihm her sind, seit er Manchester City verlassen hat. Ich habe gehört, dass Newcastle zu den Vereinen gehört, die ihn holen wollen", erklärte er gegenüber dem Portal "Football Insider". FC Bayern: Fans zweifeln am Stil von Vincent Kompany "Es würde mich überraschen, wenn sie nicht zumindest versuchen würden, ihn zu verpflichten. Er ist ablösefrei zu haben, was perfekt für ihre Finanzen wäre", so Brown. Zuletzt wurde der deutsche Nationalspieler, der 2020 von den Citizens für knapp 50 Millionen Euro an die Isar wechselte, auch mit dem FC Arsenal und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

+++ 7. Oktober, 19:29 Uhr: Update zur Verletzung von Harry Kane +++ Es war der große Schock-Moment beim wilden 3:3 gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend. Harry Kane griff sich Mitte der zweiten Halbzeit an den hinteren Oberschenkel. Nachdem er bereits vor der Champions-League-Partie gegen Aston Villa als angeschlagen galt, befürchtete man in München nun eine schwerwiegende Verletzung. Doch die erste Diagnose lässt auf einen schnellen Heilungsverlauf hoffen: Bei Kane liegt keine strukturelle Verletzung vor. Das stellten die Ärzte der englischen Nationalmannschaft fest, zu der Kane direkt nach dem Frankfurt-Remis gereist war. Der FC Bayern bestätigte diese Diagnose mittlerweile über Social Media. Kane bleibt damit für die Nations-League-Partien gegen Griechenland und Finnland im England-Kader - ob ein Einsatz realistisch ist, kann aktuell nicht beurteilt werden. Dayot Upamecano (muskuläre Beschwerden) und Mathys Tel (Schulterprobleme) mussten ihre Länderspielreisen dagegen angeschlagen absagen.

+++ 6. Oktober, 22:20 Uhr: FC Barcelona in Stellung: Bayern will Sané nicht ablösefrei verlieren +++ In dieser Saison hat Leroy Sané aufgrund starker Konkurrenz auf den Flügeln noch keinen einzigen Startelf-Einsatz für den FC Bayern zu verzeichnen - auch eine langwierige Leistenverletzung bremste ihn im Sommer lange aus. Nichtsdestotrotz will der FC Bayern mit dem 28-Jährigen verlängern. Offenbar aber vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, wie das spanische Portal "Relevo" vermeldet. Denn die Münchner wollen Sané auf keinen Fall ablösefrei verlieren, der Vertrag des Flügelspielers läuft jedoch schon 2025 aus. Entsprechend sollen Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Lager des 65-fachen Nationalspielers bereits stattfinden, um über eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers zu verhandeln. Sané fühlt sich laut eigener Aussage in München wohl, betrachtet seine Konkurrenten Michael Olise, Kingsley Coman und Serge Gnabry als Herausforderung. Aufgrund der starken Leistungen seiner Nebenmänner muss Sane bei einer Verlängerung wohl deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen - ein Abschied gilt auch deshalb als nicht unwahrscheinlich. Mit dem FC Barcelona hat sich laut des Berichts bereits ein europäischer Topklub in Stellung gebracht, um Sané aus München loszueisen. Auch der FC Arsenal und Newcastle United haben Interesse bekundet.

+++ 3. Oktober, 14:00 Uhr: Villa-Torschütze flirtet mit dem FC Bayern +++ Bietet da jemand seine Dienste an? Es ist fraglos auffällig, wie sehr Jhon Duran den FC Bayern lobte, nachdem er in der Champions League zum Matchwinner für Aston Villa wurde – gegen die Bayern. Duran erzielte am Mittwoch das entscheidende 1:0. "Joker" Duran meinte, er sei "überglücklich" wegen seines Treffers: "Vor allem gegen eine solch großartige Mannschaft wie Bayern München, den Verein meiner Träume." Er sei genau richtig positioniert gewesen, meinte Duran, der bei seinem Treffer den zu weit vor seinem Tor stehenden Manuel Neuer düpierte. Und dann flirtete er wieder: "Bayern München ist eine der großartigen Mannschaft in Europa. Für mich ist das eine der besten Mannschaften der Welt und ich bin froh, dass ich gegen sie spielen durfte." Der Vertrag des 20 Jahre alten Kolumbianers läuft noch bis 2028.

+++ 2. Oktober, 20:37 Uhr: Vincent Kompany erklärt Wechsel in der Startelf +++ Jamal Musiala und Raphael Guerreiro stehen gegen Aston Villa nicht in der Startelf des FC Bayern München. Bei "DAZN" erklärte Vincent Kompany, dass er "einfach auf die Belastung schauen wolle". Man habe "jetzt drei Spiele, das Spiel gegen Leverkusen hat viel Energie gekostet". "Es gibt immer taktische Gründe in jedem Spiel, aber es ist eine lange Saison und wenn wir das Gefühl haben, dass einer oder der andere nicht so frisch ist, das kann passieren, aber wir haben den Kader dafür", sagte der Trainer zu seinen Änderungen. Musiala habe "sich auch nicht top gefühlt in den letzen zwei Tagen. Wichtig ist, dass er fit ist". Auf die Aussage von Moderatorin Laura Wontorra, dass ja auch die Länderspiele anstehen würden, sagte der Belgier aber lachend: "Ich habe das nicht für die Länderspiele gemacht." Für die beiden stehen Kingsley Coman und Konrad Laimer in der Startelf. Bedeutet auch, dass Joao Palhinha erneut auf der Bank sitzt. "Es geht um die Jungs, die spielen", wich Kompany auf Nachfrage aus: "Ich habe von Anfang an immer über die Mannschaft geredet. Ich will diese Tradition ein kleines bisschen brechen, dass ich immer über die Spieler spreche, die nicht spielen, weil ich weiß, dass sie spielen werden." Dann kämen "die Fragen, warum Pavlo nicht spielt oder Kimmich". Gegen Aston Villa wollen die Bayern ihren zweiten Sieg in der Vorrunde der Champions League einfahren.

+++ 1. Oktober, 19:01 Uhr: Verlängerung mit Jamal Musiala wird sich wohl noch ziehen +++ Der FC Bayern München hat die Verhandlungen mit Jamal Musiala über einen neuen Vertrag begonnen. Das wurde zuletzt übereinstimmend von mehreren Medien berichtet. Nun legt Fabrizio Romano nach: Der Auftakt in die Gespräche soll demnach gut verlaufen sein. Besonders zufrieden sollen die Münchner darüber sein, dass sich der Spieler offen dafür zeigt, über die Bedingungen zu sprechen. Allerdings muss sich der Rekordmeister wohl noch eine Weile gedulden. Sven Ulreich bepöbelt Leverkusen-Boss Rolfes: DFB sperrt Star vom FC Bayern Auch wenn die ersten Schritte gegangen sind, sei die finale Phase noch lange nicht erreicht. Es werde einiges an Zeit brauchen, um eine Einigung zu erzielen, so Romano. Musialas Vertrag läuft 2026 aus. Der 21-Jährige wurde in der Vergangenheit häufiger mal mit Topklubs aus dem Ausland in Verbindung gebracht. Er selbst sagte kürzlich, dass er keinen Karriereplan habe und offen für alles sei, wenngleich er sich in München sehr wohlfühle.