FC Bayern München beim VfL Bochum - Kevin Stöger exklusiv: "Der Zeitpunkt kann für uns günstig sein"

Stöger: Definitiv. Den hatten wir zuletzt auch so in Frankfurt (beim 1:1, d. Red.). Aber dann hat man auch relativ schnell gesehen, dass der Gegner mit einer Chance ein Tor machen kann. Und jeder kennt die Bayern - die brauchen gar nicht viele Chancen, um ein Tor zu schießen. Deswegen gibt es definitiv Momente für uns im Spiel, wo wir ein Zeichen setzen können. Vor allem zu Hause mit unseren Fans im Rücken ist das schon enorm wichtig.

ran: Gibt es einen frühen Moment in Spielen, bei dem man merkt: Heute geht so richtig was? Oder eben auch gar nicht?

Geht man nach den jüngsten Duellen, knallt es am Sonntag ( ab 17:30 Uhr im Liveticker ). Denn wenn der VfL Bochum und der FC Bayern München in den vergangenen Jahren aufeinandertrafen, gab es quasi eine Spektakel-Garantie. Oft zugunsten der Bayern, aber auch ein 4:2-Sieg des VfL war darunter - in Bochum.

Ein angeschlagener FC Bayern München tritt am Sonntag ( ab 17:30 Uhr im Liveticker ) beim VfL Bochum an. Bochums Kevin Stöger spricht vorher im ran-Interview über die Chancen gegen den Rekordmeister, die Heimmacht VfL, seine offene Zukunft und bittere Erfahrungen.

Stöger: Die Stimmung, die Fans, das enge Stadion, das komplett mitgeht. Bei jedem Eckball, bei jeder Chance wird hier gefeiert, bei jeder Grätsche stehen die Leute auf und jubeln. Ich glaube, das gibt es so nicht oft in Deutschland. Wenn so viele positiv verrückte Fans hinter einem stehen, macht das natürlich was mit einem. Aber warum wir zu Hause auch vielleicht etwas besser Fußball spielen, kann ich gar nicht genau sagen.

Stöger: Ja, der Zeitpunkt kann für uns günstig sein. Natürlich denkt man, dass die Bayern jetzt erst recht gewinnen müssen. Die sind sauer, die werden unbedingt gewinnen wollen. Aber jeder kennt unser Stadion und ich glaube, dass keine Mannschaft gerne zu uns kommt, weil es eklig ist, hier gegen uns zu spielen. Das sieht man an den Ergebnissen und auch daran, wie wir hier Fußball spielen. Ich glaube nicht, dass die Bayern kommen und sagen: 'Wir gewinnen mal eben 4:0 oder 5:0, alles easy und das war es.' Ich glaube eher, dass sie in der aktuellen Situation nicht gerne zu uns kommen.

ran: Bei den Bayern läuft es nicht im Moment, mit Niederlagen in Leverkusen und Rom. Dann wird oft behauptet, dass es ein guter Moment sei für ein Spiel gegen die Bayern. Ist das tatsächlich jetzt so ein Moment?

Quique Setien Bei Betis Sevilla coachte sich Quique Setien in den Fokus größerer Klubs, ehe er im Winter 2020 zu Barca ging. Dort lief es aber nicht, der 65-Jährige blieb nur 25 Spiele. 14 Partien mehr bekam er beim FC Villarreal, ehe im September des vergangenen Jahres das Aus folgte. Er dürfte vor allem für spanische Klubs interessant sein, bislang trainierte er nur in seinem Heimatland.

Ralph Hasenhüttl Stichwort Southampton: Das war die bis dato letzte Station des Österreichers Ralph Hasenhüttl. Vor 14 Monaten endete seine Zeit in England, seitdem wurde er unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht. Der VfL Wolfsburg soll ihn als möglichen Kovac-Nachfolger im Blick haben, wie die "Bild" Ende Januar schrieb.

Jesse Marsch Über RB Salzburg landete Jesse Marsch im Sommer 2021 bei Schwesterklub RB Leipzig, nach einem halben Jahr folgte das Aus. Im Anschluss ging es nach Leeds, wo der US-Amerikaner bis Februar 2023 an der Seitenlinie stand. Kurz nach der Trennung gab es Gerüchte um ein Engagement in Southampton, daraus wurde jedoch nichts. Seitdem ist es eher ruhig um Marsch.

Julen Lopetegui Die Karrierestationen von Julen Lopetegui können sich sehen lassen: Real Madrid, spanische Nationalmannschaft, FC Porto und FC Sevilla. Mit den Andalusiern, wo er etwas mehr als drei jahre blieb, holte er die Europa League. Zuletzt war der Spanier bis August in Wolverhampton tätig, im Anschluss wurde er unter anderem mit der Saudi Pro League in Verbindung gebracht.

Jose Mourinho Das gilt auch für Jose Mourinho, der bis Mitte Januar bei der AS Rom unter Vertrag stand. Nachdem der Portugiese zunächst erfolgreich war und 2021/22 die Conference League gewann, ging es vor allem in dieser Saison bergab. Er wurde bereits mit dem FC Barcelona als möglicher Xavi-Nachfolger in Verbindung gebracht.

Antonio Conte Zuletzt war Antonio Conte bei Tottenham Hotspur tätig, seit März 2023 ist er ohne Arbeitgeber. Das könnte sich aber bald ändern. Medien aus seinem Heimatland brachten den Italiener unlängst mit Juventus Turin und der AC Mailand in Verbindung. Wenig verwunderlich, ist er doch einer der absoluten Top-Trainer auf dem Markt. © IMAGO/Action Plus

ran: Bochum steht vom Marktwert her auf einem Relegationsplatz. Was ist es konkret, dass die Mannschaft im Abstiegskampf stark macht?

Stöger: Einige Spieler kennen den Abstiegskampf. Wir wissen, worauf es ankommt. Ich glaube auch, dass der Druck von außen nicht so groß ist, wie das zum Beispiel auf Schalke der Fall ist. Den Druck spüren wir gar nicht so. Klar: Wir wollen in der Liga bleiben, das ist unser ganz klares Ziel, aber der VfL wird jedes Jahr von Experten als Abstiegskandidat Nummer eins, zwei oder drei betitelt. Wir als Mannschaft sind intern so fokussiert, eingespielt und halten so stark zusammen, dass wir sagen, wir schaffen das. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir als Team zusammenhalten. Ganz egal, was andere sagen: Wir lassen uns von niemandem was einreden.

ran: Druck gibt es für den VfL gegen die Bayern auch nicht, die Mannschaft hat ja nichts zu verlieren. Auf was wird es gegen die angeschlagenen Bayern ankommen, was ist die richtige Mischung in so einem Spiel?

Stöger: Wir haben eigentlich schon alles einmal probiert und alles ist auch schon mal in die Hose gegangen. Ich glaube, dass man trotzdem nicht zu sehr auf den Gegner schauen und sich hinten reinstellen darf, denn dann wartet man im Grunde nur darauf, dass einer reingeht. Und wenn du gegen die Bayern mal einem Rückstand hinterherrennst, ist es extrem schwer, noch etwas mitzunehmen. Deswegen sollten wir einfach unser Spiel spielen. Wir müssen vorne Aktionen haben und dürfen nicht früh in Rückstand geraten.