Und das in der 54. Minute. Beim Stand von 0:0. Zuvor hatte Joshua Kimmich so etwas wie einen Pass zu Jamal Musiala spielen wollen. Der war über eine lächerlich kurze Distanz so verkorkst, dass dies der "Slapstick" sein muss, von dem Thomas Müller nach dem 0:1 sprach.

Denn es war auch entlarvend, irgendwie sogar fast schon bemitleidenswert. Es wirkte, als realisiere Tuchel mehr und mehr, dass er mit dieser Mannschaft so nicht weiterkommt. In einer Sackgasse steckt. Und keine Lösungen findet.

Die Kameras hatten einen Tuchel eingefangen, der in dem Moment die personifizierte Ratlosigkeit war. Die Fassungslosigkeit, mit der er das Spiel seiner Mannschaft verfolgte, spricht Bände. Und macht wenig Mut, dass es bald eine Wende geben könnte. Ein Aufbäumen. Irgendwas, dass wie Leidenschaft, Kampfgeist und einem Plan aussieht und nicht wie eine Pflichtveranstaltung, ein lästiger und uninspirierter Betriebsausflug.

So wirkt Tuchel nicht wie ein Trainer, der an seine Mannschaft, an das Gefüge, an Lösungen und an eine Wende glaubt. Nicht selten sind diese Anzeichen der Anfang vom Ende. Denn er sollte derjenige sein, der das an der Seitenlinie vorlebt. Wie sollen Spieler Mut fassen, wenn der Trainer kurz vor dem emotionalen Zusammenbruch zu stehen scheint?