Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Nachdem ihn die Katalanen zunächst abgeben wollten, unterzog er sich einer Rückenoperation und steht nun vor seiner Rückkehr in den Kader beim Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

+++ 10. Dezember, 17:00 Uhr: Kramers pikanter Verdacht bei ter Stegen +++ Nach einer fünfmonatigen Verletzungspause stand Marc-Andre ter Stegen beim 2:1-Sieg des FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt wieder im Kader. Trotz der Rückkehr des langjährigen Stammtorhüters machte Barca-Trainer Hansi Flick klar: Ter Stegen bleibt vorerst nur die Nummer zwei hinter Joan García. Eine Entscheidung, die Fragen aufwirft. Vor allem, weil sie nicht allein sportlich begründet ist. Christoph Kramer, der die Partie für "Amazon Prime Video" als Experte begleitete, äußerte deutliche Zweifel. "Der Torhüter, den sie jetzt haben, macht es natürlich auch gut, aber Marc ist einfach ein unmenschlich guter Torwart", sagte Kramer über ter Stegen und schloss damit Leistungsgründe aus. In den Monaten vor ter Stegens Rückkehr kam es hinter den Kulissen zum Streit. Der FC Barcelona soll den deutschen Torwart auch aus finanziellen Gründen zum Abgang gedrängt haben, ter Stegen wiederum wollte seinen Platz nicht kampflos räumen. Auch Matthias Sammer vermutet die Ursache des Problems eher abseits des Rasens: "Es muss ja etwas passiert sein, wo wir nicht spekulieren wollen. Man hat mal das gehört, und das gehört. Und dann muss da irgendwie etwas kaputtgegangen sein", erklärte der "Amazon Prime Video"-Experte. Für ter Stegen geht es dabei längst nicht nur um seinen Status beim FC Barcelona. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 steht auch seine Rolle in der deutschen Nationalmannschaft auf dem Prüfstand. Bundestrainer Julian Nagelsmann fordert regelmäßige Spielzeit als Voraussetzung. Kramer brachte die Tragweite der Situation auf den Punkt: "Wenn dieser Torwart aus seiner Karriere rausgeht und keine WM gespielt hat, das fände ich schon traurig."

+++ 8. Dezember, 18:00 Uhr: Flick entscheidet sich für Nummer 1 +++ Für Marc-Andre ter Stegen deutet sich beim FC Barcelona eine schwierige Rückkehr an. Der 33-jährige Torhüter steht vor seinem Comeback im Kader und könnte bereits im Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Mannschaft gehören. Das bestätigte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz. Mit regelmäßigen Einsatzzeiten ist jedoch kaum zu rechnen, selbst wenn der Kapitän wieder vollständig belastbar wäre. Flick plant ohne ter Stegen als Stammkeeper. "Joan Garcia ist die Nummer eins, das ist klar", machte der Trainer gegenüber den Journalisten deutlich. Ob diese Situation Folgen für ter Stegens Position in der deutschen Nationalmannschaft haben könnte, wollte Flick nicht bewerten. "Ich spreche immer mit Marc, aber nicht mit Nagelsmann."

+++ 8. Dezember, 07:00 Uhr: Ter Stegen bei Flick wohl ohne Chance +++ Wie geht es für Marc-Andre ter Stegen weiter? Der Nationaltorhüter hat laut einem Bericht der "Sport Bild" beim FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick keine Chance mehr. Die einzige Option seien Spiele in der Copa del Rey, doch das sind maximal nur eine Handvoll. Ein Wechsel im Winter dürfte daher weiterhin die einzige Option für ter Stegen sein, um die dringend benötigte Spielpraxis zu sammeln, um dann im Sommer bei der WM wie geplant im DFB-Tor zu stehen. Wie es heißt, ist ein Wechsel für ter Stegen nicht komplett ausgeschlossen. Ein Knackpunkt soll beim früheren Gladbacher das Private sein. Seine Frau Daniela und er haben sich getrennt, leben aber beide in Barcelona und kümmern sich beide um die zwei Söhne. Ein Wechsel könnte diese Situation verändern, was für ter Stegen nicht einfach sei.

+++ 21. November, 07:44 Uhr: Besiktas gibt wohl offizielles Angebot ab +++ Besiktas Istanbul macht im Werben um Marc-Andre ter Stegen jetzt wohl Ernst. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, liegt dem FC Barcelona ein offizielles Angebot des türkischen Topklubs vor. Dabei handelt es sich angeblich um eine halbjährige Leihe ab Januar, zudem bietet Besiktas offenbar an, ter Stegens komplettes Gehalt für die Rückrunde zu übernehmen. Auch eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro steht zur Debatte. Dem Bericht zufolge wäre Barca mit den Konditionen der Leihe einverstanden, die Entscheidung liegt daher ganz bei ter Stegen. Der deutsche Keeper muss im Winter wechseln, um die nötige Spielpraxis für einen Platz im WM-Kader zu bekommen.

+++ 15. November, 21:59 Uhr: Stammplatz-Garantie? Besiktas lockt wohl ter Stegen +++ Die sportliche Zukunft von Marc-Andre ter Stegen ist weiterhin unklar. Laut der türkischen Zeitung "Fanatik" soll nun Besiktas Istanbul versuchen, den deutschen Nationalkeeper an den Bosporus zu locken. Dem Bericht nach wirbt der Süper-Lig-Topklub um ter Stegen mit einer Stammplatzgarantie für den Torhüter, der sich so für eine mögliche WM-Teilnahme im Sommer 2026 empfehlen könnte. Zudem soll Besiktas wohl auch bereit sein, zumindest einen Teil des üppigen Gehalts zu übernehmen. Bei seinem Stammklub FC Barcelona ist unklar, ob ter Stegen nach überstandener Verletzungspause zu Einsätzen kommt und so auf den WM-Zug aufspringen könnte. Wie wiederum die spanische Zeitung "Sport" vermeldet, soll Manchester United ebenfalls Interesse an ter Stegen haben, ebenso die AS Monaco.

