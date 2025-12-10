Marktwert-update
Die Stars des FC Liverpool sind die großen Verlierer beim Marktwert-Update der Premier League. ManCity-Torjäger Erling Haaland ist mit Barca-Star Lamine Yamal nun der teuerste Spieler der Welt.
Die neuen Marktwert-Update der Premier League wurden von "transfermarkt.de" veröffentlicht.
Die größten Verlierer kommen dabei vom FC Liverpool. Der Kader der "Reds" hat insgesamt 112 Millionen Euro an Marktwert verloren.
Besonders stark getroffen hat es das Quartett um Florian Wirtz, Alexander Isak, Alexis Mac Allister und Mo Salah. Zusammen büßen sie 70 Millionen Euro ein. Wirtz' Marktwert sinkt um 20 Millionen und liegt nun bei 110 Millionen Euro.
Arsenal-Star Bukayo Saka verliert zehn Millionen Euro, bleibt mit seinen 130 Millionen Euro aber weiterhin der teuerste Spieler der "Gunners". Die Londoner sind zudem weiterhin das wertvollste Team der Liga mit 1,29 Milliarden.
Niclas Füllkrug verlor leicht an Wert und liegt nun bei acht Millionen Euro. Auch Kai Havertz rutscht mit seiner Knieverletzung auf 55 Millionen Euro ab.
Erling Haaland mit Lamine Yamal jetzt wertvollster Spieler der Welt
Auf der anderen Seite gibt es auch zahlreiche Gewinner.
Stürmer-Star Erling Haaland von Manchester City und Lamine Yamal vom FC Barcelona teilen sich nun den Titel des wertvollsten Spielers der Welt – beide werden mit einem Marktwert von 200 Millionen Euro geführt.
Nationalspieler Nick Woltemade steigerte bei Newcastle United seinen Marktwert um fünf Millionen auf 70 Millionen Euro und gehört damit nun zu den Top 30 der teuersten Premier-League-Spieler. Teamkollege Malick Thiaw legte um zehn Millionen auf 40 Millionen Euro zu.
Der FC Chelsea profitiert ebenfalls vom Update: Der Marktwert des Londoner Klubs stieg insgesamt um 47 Millionen Euro. Großer Gewinner ist das brasilianische Wunderkind Estevao, dessen Wert von 60 auf 80 Millionen Euro kletterte. Zusammen mit Haaland gehört er damit zu den größten Gewinnern des aktuellen Updates.