Der FC Bayern soll am Deadline Day Interesse an Raheem Sterling gezeigt haben. Dieser sagte aber offenbar aus persönlichen Gründen ab.

Wer die Vorgabe hat, keine Spieler kaufen, sondern lediglich leihen zu dürfen, hat folgerichtig alles andere als die freie Auswahl. Dies kann dann schon mal dazu führen, dass man bei Spielern Interesse zeigt, die sich in den letzten Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, haben die Bayern Raheem Sterling ins Visier genommen, als der Leih-Deal mit Nicolas Jackson kurz vor Transferschluss zu platzen drohte.

Im Podcast "Bayern Insider" schilderte "Bild"-Fußballchef Christian Falk, dass sich die Bayern um Sportvorstand Max Eberl angesichts der scheinbar gescheiterten Jackson-Leihe mit einigen anderen Alternativen beschäftigen mussten.

Dabei sei man auf Raheem Sterling gestoßen, weil dieser beim FC Chelsea ebenfalls auf der Abschussliste stand. "Er ist bei Chelsea auch total auf dem Abstellgleis, war teilweise Einzeltraining oder trainierte nur mit der zweiten Mannschaft“, erläuterte "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl.