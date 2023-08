FC Bayern München – Christoph Freund: Emotionaler Abschied aus Salzburg lässt Fans aufhorchen

Da Salzburg bis dahin aber kein Heimspiel mehr bestreitet, wurde Freund am Sonntag vor der Partie gegen Austria Wien (2:0) offiziell verabschiedet, auch wenn er sich noch um die restliche Transferperiode kümmern wird.

Christoph Freund schließt sich ab dem 1. September als Sportdirektor dem FC Bayern an. Sein Abschied aus Salzburg dürfte die Bayern-Fans aufhorchen lassen.

Ultimative Liebeserklärung

Und dann folgte die ultimative Liebeserklärung an seinen langjährigen Klub: "Wir haben es in den letzten 17 Jahren gemeinsam geschafft, dass ganz Europa weiß, dass Salzburg der geilste Klub der Welt ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich werde sicher öfter hierher zurückkommen und Spiele verfolgen", so der 47-Jährige.

Nicht nur die Fans, auch Geschäftsführer Stephan Reiter bedankte sich bei Freund. "Er ist für mich das Sinnbild für den Salzburger Weg."