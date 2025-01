Der FC Bayern trifft auf die TSG Hoffenheim - ein Duell der Gegensätze zwischen Tabellenführer und Kellerkind. Wir haben die Stimmen vor dem Spiel gesammelt.

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend (JETZT live in SAT.1 und im kostenfreien Livestream auf Joyn und ran.de) in der Allianz Arena auf die TSG Hoffenheim.

Während die Bayern mit einem Sieg den Vier-Punkte-Abstand zu Meister Bayer Leverkusen wahren wollen, geht es für die Gäste aus dem Kraichgau darum, den anhaltenden Negativlauf zu durchbrechen.

ran hat die Stimmen vor dem Spiel gesammelt.

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München, zur Aufstellung von Geburtstagskind Eric Dier): "Es gibt keine Geschenke. Minjae hat das erste Training in dieser Woche nicht gemacht, hat sich nicht hundertprozentig gefühlt. Eric hat das gut gemacht, wir brauchen den gesamten Kader. Hoffentlich kann er (Musiala) 10, 15 Minuten reinkommen. Wir haben gelernt, dass wir nicht glauben können, dass immer dieselben Spieler alle Spiele machen können."