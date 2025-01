Der FC Bayern entledigte sich der Pflichtaufgabe TSG Hoffenheim mit einem souveränen Sieg. Anschließend äußern sich die Protagonisten zum Spiel und zu den Vertragssituationen. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Der FC Bayern hat am Mittwochabend in der Allianz Arena beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim im Rahmen des 17. Bundesliga-Spieltags keinen Zweifel an seinen Meisterambitionen aufkommen lassen.

Nach dem Spiel war die Stimmung im Lager der Münchner entsprechend locker. Was die wichtigen Personalien angeht, wurde die eine oder andere Wasserstandsmeldung abgegeben.

ran hat die Stimmen gesammelt aus der Übertragung in Sat.1 und aus der Mixed Zone.

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München)

zur Leistung der Mannschaft: "Ich bin zufrieden mit der Leistung grundsätzlich. Ich habe immer wieder die Mentalität der Jungs angesprochen. Wir haben aggressiv gespielt und gut verteidigt. Ich weiß, da haben wir keine Punkte gewonnen. Aber wir haben mit einem 6:0 bei Red Bull Salzburg gewonnen. Ich finde, dass wir in jedem Spiel zeigen, wie hungrig wir sind. Das müssen wir behalten. Wir haben in drei Tagen wieder ein Spiel. Deswegen bin ich jetzt schon wieder auf das nächste Spiel fokussiert."

zur Mentalität seiner Spieler: "Wir haben sehr viele gute Spieler in unserer Mannschaft. Aber wir haben gezeigt, was man machen muss, wenn man einmal eine Verlustsaison hat. Das ist, darauf reagieren und hart arbeiten und ganz einfach deinen Job machen. Das haben sie gemacht. Es muss weitergehen."

zur Vertragssituation um Leroy Sane: "Ich will mich gar nicht an dieser ganzen Diskussion beteiligen. Für mich ist es ganz einfach. Ich habe Leroy als Mitspieler gekannt. Ich hoffe, dass es noch etwas bedeutet, wenn man einmal mit jemandem zusammengespielt hat. Aber es geht nicht darum. Ich habe den gleichen Leroy gesehen, den ich als Mitspieler hatte. Alles Drumherum hat für mich nicht die Priorität. Es ist einfach die Leistung und das, was Leroy auf dem Platz zeigt. Zum Glück bekomme ich das von vielen Spielern.“