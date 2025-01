Der FC Bayern feiert einen 5:0 (3:0)-Kantersieg gegen harmlose Hoffenheimer und baut seine Tabellenführung aus. Dabei überzeugt vor allem der zuletzt kritisierte Leroy Sane. Noten und Einzelkritik des FCB. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Beim 1:0 am Samstag in Mönchengladbach war Leroy Sane noch der mit Abstand schwächste Bayern-Profi (ran-Note 5), am Mittwoch zeigte er dann sein anderes Gesicht. Der 29-Jährige, dessen Vertragsverlängerung offen ist, zeigte beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim seine beste Saisonleistung und erzielte zudem zwei Treffer. Durch den klaren Erfolg vergrößerte die Mannschaft von Vincent Kompany, die schon vorher als "Herbstmeister" feststand, den Abstand auf Verfolger Bayer Leverkusen nach dem 17. und letzten Hinrundenspieltag wieder auf vier Punkte. Die Noten und die Einzelkritik des FC Bayern.

Manuel Neuer Zu Beginn der Partie noch ein paar Mal am Ball, danach wieder mal weitgehend beschäftigungslos. Muss sich entsprechend selbst in seiner verwaisten Hälfte mit Übungen warmhalten. Dann aber bei der ersten Hoffenheimer Chance nach 70 Minuten hellwach bei Beckers Distanzschuss, den er über die Latte lenkt. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro Der Portugiese ersetzt Konrad Laimer seiner "verkehrten Seite" rechts hinten. Schaltet sich im Zusammenspiel mit Sane immer wieder nach vorne ein und erzielt so nach schönem Doppelpass mit Kane aus halbrechter Position das 2:0 (12.). Auch danach sehr spielfreudig, zumal er nach hinten nichts zu tun hat. Bereitet schön das 5:0 vor. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Der Abwehrchef kehrt nach seiner Gelbsperre in dien Anfangsformation zurück. Ist sofort voll da und durch eine Balleroberung mitverantwortlich für das 1:0. Hat gegen die harmlosen Gäste in der Defensive alles im Griff. Macht nach einer Stunde Platz für Goretzka. ran-Note: 3

Eric Dier Zweiter Einsatz in Folge für den Engländer, der an seinem 31. Geburtstag den leicht angeschlagenen Kim ersetzt. Gewohnt rustikal und kompromisslos in den Zweikämpfen, lässt nichts anbrennen. Geht bei Standards mit nach vorne, doch Baumann lenkt seinen Kopfball nach Ecke über die Latte (76.). ran-Note: 3

Alphonso Davies Hat die linke Seite defensiv voll unter Kontrolle, hält sich in der Vorwärtsbewegung aber etwas zu sehr zurück. Pech, dass ihm Gendrey bei seiner besten Chance den Ball gerade noch wegspitzeln kann, allerdings zu Torschütze Gnabry. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der Antreiber lenkt das Spiel wie üblich von hinten, hat aber weniger auffällige Szenen als zuletzt, weil er defensiv nicht gefordert ist und offensiv seine Nebenleute glänzen. Sein 18-Meter-Schuss geht knapp übers Tor (56.). ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Nachdem er zuletzt nach Nachsehen gegenüber Goretzka hatte, darf der Youngster erstmals seit dem 1:1 in Mainz wieder von Beginn an ran. Viele kluge Pässe, mit einem leitet er das 2:0 ein. Insgesamt sehr präsent, sorgt zusammen mit Kimmich für klare FCB-Dominanz im Mittelfeld. ran-Note: 2

Leroy Sane Dem am Samstag in Gladbach enttäuschenden Nationalspieler misslingen die ersten zwei Aktionen, aber die dritte sitzt: Nach Zusammenspiel mit Müller zieht Sane einfach halbrechts im Strafraum ab und trifft zur Führung (7.). Sein viertes Saisontor, das ihm merklich Auftrieb gibt. Pech, dass Bischof seinen nächsten Schuss gerade noch abblocken kann (31.). Schnürt dann aber nach der Pause (48.) seinen ersten Doppelpack seit Oktober 2023 (gegen Darmstadt). Geht nach dem 5:0 mit Applaus vom Platz (67.). ran-Note: 1

© 2024 Getty Images

Thomas Müller Der Routinier läuft erneut für den gerade erst wiedergenesenen Jamal Musiala im zentralen offensiven Mittelfeld auf und macht ein gutes Spiel. Bereitet das 1:0 vor und hat Pech, dass Chaves seinen Kopfball noch von der Linie kratzt (20.). Bei der nächsten Großchance trifft er dann den Ball am Sechzehnmeterraum nicht richtig (28.). In der zweiten Hälfte weiter engagiert wie immer, aber mit wenigen gefährlichen Aktionen. Wird gleichwohl mit großem Jubel bei seiner Auswechslung verabschiedet (81.). ran-Note: 3

Kingsley Coman Auch der Franzose kommt anstelle von Olise neu ins Team. Sehr engagiert, allerdings mit wenig Zug zum Tor. Bezeichnend seine verunglückte Flanke nach einem Konter in Baumanns Arme (35.). Acht Minuten später wartet er einen Tick zu lange, so dass Akpoguma noch klären kann. Macht zur Pause Platz für Tel. ran-Note: 3

Harry Kane Starker Auftritt des Torjägers, der sich immer wieder fallen lässt und so auch das 2:0 durch Guerreiro vorbereitet. Holt zudem den Handelfmeter zum 3:0 (26.) gegen Akpoguma heraus, den er sicher gewohnt verwandelt. Sein 27. Strafstoßtreffer in Folge und sein 16. Bundesliga-Saisontor. Baumann verhindert das 17. (52.). Darf nach 60 Minuten vorzeitig duschen gehen, als ihn Gnabry ersetzt. ran-Note: 2

