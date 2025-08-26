bundesliga
FC Bayern München demütigt RB Leipzig - Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zerlegt eigene Mannschaft
26.08.2025
- 10:24 Uhr
- Mike Stiefelhagen
RB Leipzig geht beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München 0:6 unter. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird daraufhin deutlich.
Beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig gab es keine offenen Fragen.
6:0 lautete der Endstand in der Allianz Arena. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 und das Spiel war entschieden. Die Leipziger hatten nicht den Hauch einer Chance und Neu-Trainer Ole Werner feierte ein trauriges Debüt.
Oder in den Worten von RB-Kapitän David Raum: "Das war heute eine Katastrophe. Wir haben direkt aufs Maul bekommen." Für den Klub war es die höchste Bundesliga-Pleite der Klubgeschichte.
Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zeigte sich bei den "Sport BILD-Awards" schockiert und nannte die Leistung "desaströs".
RB Leipzig: Mintzlaff zerlegt eigenes Team
Mintzlaff lobte erst noch den Geschäftsführer Sport des Vereins: "Marcel Schäfer hat den Kader deutlich verbessert. Wir sind mit jungen, hochtalentierten Spielern ein Stück weit zurück zu den Wurzeln."
Doch die folgenden Worte gingen direkt an die Mannschaft: "Aber dass wir so einen mutlosen, desaströsen Auftritt hinlegen, war für uns alle schockierend. Klar gilt es, den aufzuarbeiten. Es war der erste Spieltag, nicht der letzte, aber es gab viel Redebedarf."