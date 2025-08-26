Anzeige
bundesliga

FC Bayern München demütigt RB Leipzig - Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zerlegt eigene Mannschaft

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 10:24 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

RB Leipzig geht beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München 0:6 unter. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird daraufhin deutlich.

Von Mike Stiefelhagen

Beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig gab es keine offenen Fragen.

6:0 lautete der Endstand in der Allianz Arena. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 und das Spiel war entschieden. Die Leipziger hatten nicht den Hauch einer Chance und Neu-Trainer Ole Werner feierte ein trauriges Debüt.

Oder in den Worten von RB-Kapitän David Raum: "Das war heute eine Katastrophe. Wir haben direkt aufs Maul bekommen." Für den Klub war es die höchste Bundesliga-Pleite der Klubgeschichte.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zeigte sich bei den "Sport BILD-Awards" schockiert und nannte die Leistung "desaströs".

Anzeige
Anzeige

RB Leipzig: Mintzlaff zerlegt eigenes Team

Mintzlaff lobte erst noch den Geschäftsführer Sport des Vereins: "Marcel Schäfer hat den Kader deutlich verbessert. Wir sind mit jungen, hochtalentierten Spielern ein Stück weit zurück zu den Wurzeln."

Doch die folgenden Worte gingen direkt an die Mannschaft: "Aber dass wir so einen mutlosen, desaströsen Auftritt hinlegen, war für uns alle schockierend. Klar gilt es, den aufzuarbeiten. Es war der erste Spieltag, nicht der letzte, aber es gab viel Redebedarf."

Anzeige
Mehr News und Videos
Genießt die Zeit mit dem BVB: Niko Kovac
News

Bis 2027: BVB verlängert mit Kovac

  • 26.08.2025
  • 10:47 Uhr
Sancho, NkunkuUpdate
News

Für Bayern-Wechsel: Chelsea-Star wohl zu Gehaltsverzicht bereit

  • 26.08.2025
  • 10:30 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 live: Konferenz, Einzelpartien und Co. - wer überträgt die Spiele?

  • 26.08.2025
  • 08:54 Uhr
Auf dem Weg nach Leverkusen: Lucas Vázquez
News

Medien: Leverkusen holt Ex-Madrilene Vázquez

  • 26.08.2025
  • 08:37 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für die Abos in der Spielzeit 2025/26 zahlen

  • 26.08.2025
  • 08:25 Uhr
Heiß auf das Derby: Merlin Polzin
News

Polzin über das Hamburg-Derby: "Können es kaum erwarten"

  • 26.08.2025
  • 05:38 Uhr
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

Alexander Wehrle mit Spitze gegen Woltemade-Berater

  • 25.08.2025
  • 22:37 Uhr
Fußball DFB-Pokal Finale Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart am 24.05.2025 im Olympiastadion in Berlin Philipp Lahm DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-vid...
News

Lahm sieht Bundesliga gegen Premier League & Co im Vorteil

  • 25.08.2025
  • 21:53 Uhr

HSV: Kommt noch Verstärkung vor dem Derby? Kuntz gibt Einblick

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0
Verlässt Xavi Simons (l.) RB Leipzig?
News

"Mutlos" und "desaströs": Mintzlaff hadert mit Bayern-Pleite

  • 25.08.2025
  • 21:01 Uhr