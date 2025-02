+++ 2. Februar, 12:45 Uhr: Tel-Lager angeblich mit ManUnited und Arsenal in Kontakt +++

Dier kam im Januar 2024 auf Leihbasis von den Tottenham Hotspur und wurde später fest verpflichtet. Zunächst war er unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel eine feste Stütze in der Defensive. Unter dem aktuellen Coach Vincent Kompany spielt er aber keine so große Rolle mehr.

Stattdessen will der FC Bayern einen neuen, hochkarätigen Verteidiger verpflichten. In diesem Zuge ist wohl Bayer Leverkusens Jonathan Tah immer noch eine Option.

Eric Dier steht möglicherweise vor dem Abschied beim FC Bayern. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der am Saisonende auslaufende Vertrag des Innenverteidigers nicht verlängert werden.

Die schlechte Nachricht: Im kommenden Winter hat Kane erneut die Möglichkeit, die Bayern per Klausel vorzeitig zu verlassen. Für einen Wechsel im Sommer 2026 würden dann angeblich 65 Millionen Euro fällig. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Die gute Nachricht: Wie es in dem Bericht heißt, ist die Frist für den anstehenden Sommer bereits verstrichen, Kane hätte die Klausel zuletzt im Laufe des Winter-Transferfensters ziehen müssen. Der 31-Jährige hätte dann für angeblich rund 80 Millionen Euro wechseln können.

Harry Kane hat angeblich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Das berichtet die "Sport Bild". Die soll dem Engländer im Zuge seines Wechsels 2023 von den Tottenham Hotspur bewilligt worden sein.

Alphonso Davies hat beim FC Bayern München verlängert. Das gaben die Münchner am Dienstag offiziell bekannt. Der Kanadier hat ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier unterschrieben.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg wurde bestätigt, dass Tottenham im Leihgeschäft für Mathys Tel nicht nur das Gehalt des 19-Jährigen übernimmt, sondern auch eine Leihgebühr an die Säbener Straße überweist.

Diese soll bei 55 Millionen Euro liegen, zudem können wohl bis zu fünf Millionen an Bonuszahlungen obendrauf kommen. Tel selbst winkt bei Aktivierung der Kaufoption ein Vertrag über sechs Jahre bei den Spurs.

Mathys Tel steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Leihe zu Tottenham Hotspur. Die Londoner sollen sich laut "Sky", "The Athletic" und Fabrizio Romano zudem eine Kaufoption gesichert haben.

In München hat der 21-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Bei den Mainzern kam das Offensivtalent nur zu einem Bundesliga-Einsatz über drei Minuten.

In den vergangenen Tagen scheiterten diverse Wechseloptionen, zuletzt ein Transfer zu Manchester United.

Im Hin und Her rund um Bayern-Stürmer Mathys Tel scheint ein Ende in Sicht. Laut "Sky" befindet sich der 19-Jährige auf dem Weg nach England. Demnach möchte sich der Angreifer dem Premier-League-Klub Tottenham Hotspur anschließen.

2023 kam der Mittelfeldspieler für 400.000 Euro von Sagan Tosu nach München, seitdem spielte er einmal für die Profis und 27 Mal in der zweiten Mannschaft.

Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern Taichi Fukui an den portugiesischen Erstligisten FC Arouca verliehen. Nun ist offenbar die Entscheidung über seine Zukunft gefallen.

Die Verhandlungen seien gescheitert, so Hawkins auf "X": "Mathys Tel geht nicht zu Manchester United."

Rolle rückwärts in der unendlichen Transfer-Saga um Mathys Tel. Der französische Transfer-Journalist Fabrice Hawkins berichtet am Sonntagabend, dass der Wechsel zu Manchester United nicht stattfinden wird.

Es sei weiterhin möglich, dass der 19-Jährige die Münchner verlasse. United bemühe sich um ein Leihgeschäft, Arsenal habe sich in den vergangenen Stunden wieder gemeldet. Tels Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2029.

Die Zukunft von Mathys Tel ist weiter in der Schwebe. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano befinden sich Manchester United und der FC Arsenal derzeit in Kontakt mit dem Lager des Bayern-Profis. Demnach zählen Cristiano Ronaldo und Thierry Henry, zwei Ikonen dieser Klubs, zu Tels Idolen.

+++ 1. Februar, 18:20 Uhr: Freund: "Tendenz ist, dass Tel bleibt" +++

Was für ein Auf und Ab im Transferpoker um Mathys Tel. War der Stürmer vor wenigen Tagen quasi schon weg, spricht jetzt wieder deutlich mehr für einen Verbleib beim FC Bayern.

"Er ist Spieler von Bayern München. Die Tendenz ist aktuell, dass er bleibt", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:3-Sieg der Bayern gegen Holstein Kiel am Samstag.

Tel war für dieses Spiel nicht im Kader gestanden, um sich in Ruhe Gedanken bezüglich seiner Zukunft machen zu können. Denn die vergangenen Tage sei viel auf den 19-Jährigen eingeprasselt.

"Er ist dem FC Bayern extrem verbunden. Aber in den letzten Tagen ist einfach viel passiert. Es gab sehr, sehr viele Anfragen an Mathys, seinen Berater und auch an uns. Das ist keine einfache Entscheidung für Mathys", erklärte Freund:

"Ich habe selten erlebt, dass sich so viele Vereine wegen eines Spielers melden. Das war schon extrem."