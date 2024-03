Zwar stabilisierte sich die Mannschaft nach dem 2:2 am 1. März in Freiburg bis zur Länderspielpause und schaffte immerhin das Minimalziel, den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale.

Leverkusen kann schon in zwei Wochen Meister sein

Sein Vorgesetzter will dies erst tun, wenn Bayer auch mathematisch nicht mehr einzuholen ist – frühestens in zwei Wochen kann das der Fall sein.

Eine Zäsur für die erfolgsverwöhnten Münchner, die erstmals seit 2012 ohne Meistertitel dastehen werde. Eberl hätte sich sicher einen besseren Einstieg vorstellen können.

Zumal er jetzt an mehreren Fronten gefragt ist. Einerseits muss er maßgeblich darauf Einfluss nehmen, dass die Saison in der Liga nicht komplett abgeschenkt wird und am Ende auch noch Verfolger VfB Stuttgart am FCB vorbeizieht.

"Wir sollten mal in den Rückspiegel schauen, was da passiert, und unsere Hausaufgaben machen, unsere Spiele gewinnen und die Champions League sichern", mahnte Eberl mit Blick auf den auf zehn Punkte geschmolzenen Vorsprung auf Rang fünf.