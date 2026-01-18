FC Bayern München: Ehrenpräsident Hoeneß lobt Kompany

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt.

Vincent Kompany habe "einen großen Anteil an diesem riesigen Erfolg, den wir derzeit haben", sagte Hoeneß am Rande des FC Bayern Legends Cup bei "MagentaSport": "Man sieht, wenn der Trainer und die Mannschaft eine Einheit bilden, kann man eine Menge erreichen."

Die Bayern sind in der Liga noch immer ungeschlagen und klar auf Meisterschaftskurs, in der Champions League steht der Rekordmeister vor dem direkten Einzug ins Achtelfinale. Für Hoeneß eine große Genugtuung.

"Wenn ich daran denke, dass wir im Sommer als die schlechtesten Transferspezialisten genannt wurden und jetzt sind wir mit elf Punkten vor Dortmund - also ist es ganz gut gelaufen", sagte der 74-Jährige.