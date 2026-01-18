Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl gibt Einblicke in sein Verhältnis zu Uli Hoeneß und spricht über eine mögliche Vertragsverlängerung von Torhüter Manuel Neuer. Beim FC Bayern München läuft es weiterhin absolut nach Wunsch. Der Rekordmeister steuert souverän auf die Titelverteidigung in der Bundesliga zu, hat am Samstagabend einen klaren 5:1 (1:1)-Sieg bei RB Leipzig eingefahren.

Am Tag nach dem Triumph sprach der Bayern-Sportvorstand Max Eberl bei "BILD Sport bei WELT TV" unter anderem über sein Verhältnis zum Münchner Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß. "Mein Verhältnis zu Uli Hoeneß war immer sehr, sehr gleich. Als ich nicht beim FC Bayern gearbeitet habe, war es etwas distanzierter, weil er mich als Konkurrent nicht noch stärken wollte. Trotzdem habe ich immer wieder um Rat bei ihm gefragt", erklärte Eberl.

"Uli ist Bayern München. Dem liegt dieser Klub unheimlich am Herzen. Diese Phase vor anderthalb Jahren, als wir Dritter waren, hat ihm gar nicht gefallen", zeigt Eberl Verständnis, "dementsprechend wollte er, dass wir gute Entscheidungen treffen. Da wurde auch mal diskutiert".

Max Eberl über Uli Hoeneß: "Da wurde auch mal diskutiert" Als Sportvorstand an der Säbener Straße entsprechend sei die "die Zusammenarbeit mit Uli viel intensiver". Während dieser Zeit gab es von Hoeneß aber durchaus auch öffentliche Kritik an Eberl und dessen Kaderplanung beim Rekordmeister.

FC Bayern: Verlängert Manuel Neuer ein weiteres Mal? Eine weitere wichtige Personalie beim FC Bayern ist Torhüter Manuel Neuer. Der Vertrag des ehemaligen Nationalkeepers läuft zum Saisonende aus. Laut eigenen Aussagen wolle sich Neuer etwa im März entscheiden, ob er noch ein Jahr dranhängen möchte. Dann wird er 40 Jahre alt. "Ich kann mir auch vorstellen, dass er noch ein Jahr weitermacht", sagte Eberl, bremste aber dennoch etwas die Erwartungen: "40 ist ein großartiges Alter, und was Manu geleistet hat oder auch aktuell leistet, ist wirklich Weltklasse. Irgendwann ist der Körper aber auch nicht mehr so bereit für Profi-Fußball - den Anschein macht er im Moment aber nicht. Deswegen wollen wir uns Zeit lassen, dass wir uns zum Ende der Saison hinsetzen und sprechen."

FC Bayern: Gerüchte um El Mala für Max Eberl "Stuss" Deutlich klarere Worte fand Eberl zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Kölns Shootingstar Said El Mala. Behauptungen, die Münchner hätten sogar schon bei El Mala angeklopft, bezeichnete Eberl als "Stuss".

