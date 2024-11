Erst zwei nachträglich per Videobeweis gegebene Elfmeter brachten den FCB auf die Siegesstraße, Harry Kane traf beide Mal sicher (63., 90.) und krönte den Abend mit seinem artistischen dritten Treffer in der Nachspielzeit zum 3:0 (0:0)-Endstand.

Kompany: Es muss immer alles besser werden. Sie sprechen jetzt von 17:0, aber es hat irgendwann angefangen mit vier Gegentoren in Barcelona und wir sind in diesem Moment ruhig geblieben und haben einfach gearbeitet. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt nichts anders machen als nach dem Barcelona-Spiel, wo wir einfach immer gewusst haben: Wir haben Talent, wir haben gute Spieler, aber wir müssen arbeiten.

ran: Seit dem 1:4 in Barcelona gab es 17:0 Tore und sechs Siege ohne Gegentreffer. Muss noch etwas besser werden bei den nächsten schweren Spielen, speziell am Dienstag jetzt PSG?

Leon Goretzka: Das sagt Vincent Kompany

ran: Wie zufrieden waren sie mit Leon Goretzka (zu den FCB-Noten), der jetzt plötzlich wieder Stammspieler ist?

Kompany: Ich bin natürlich zufrieden erstmal mit der Mannschaft. Aber ich glaube, die Geschichte von Leon ist auch wichtig für unsere Mannschaft. Ein Spieler, der sich am Anfang total normal gewünscht hat, viel mehr zu spielen. Das geht dann in diesem Moment nicht und er ist trotzdem ruhig geblieben, hat trotzdem im Training immer alles richtig gemacht und zum richtigen Zeitpunkt gezeigt, ich kann auch in den Konkurrenzkampf eingreifen. Das ist für uns einfach wichtig. Nicht nur auf dieser Position, nicht nur für Leon, sondern für jede Position. Wir haben das auch ganz, ganz deutlich gesagt am Anfang der Saison, bevor wir überhaupt ein Spiel gemacht haben. Dass wir uns Konkurrenz wünschen – und das ist da.

ran: Gilt das auch für die Außenpositionen? Kingsley Coman sah nicht ganz so glücklich aus, Leroy Sane hat auch bei Manchester City schon mal links gespielt. Wäre das auch eine Überlegung?

Kompany: Ich weiß es nicht. Im Moment gibt es keinen Spieler bei uns, der unter Niveau spielt. Das sind schon vier Waffen, die wir da haben. Und dann kommen noch die anderen hinzu, Mathys Tel kann auch da spielen. Also ich bin zufrieden.