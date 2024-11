Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat mal wieder zur Abteilung Attacke geblasen und sich nach dem starken Saisonstart mit einer großspurigen Ansage an die Bundesliga-Konkurrenz gewandt.

Der FC Bayern München legt unter dem neuen Trainer Vincent Kompany einen Auftakt nach Maß in der Bundesliga hin.

Nach zehn Spieltagen hat der deutsche Rekordmeister an der Tabellenspitze bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten RB Leipzig. Double-Sieger Bayer Leverkusen liegt neun Punkte hinter dem FCB auf Platz vier, der BVB zehn Punkte hinter den Bayern auf Platz sieben.

Grund genug für Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach der titellosen Vorsaison für eine großspurige Ansage an die Konkurrenz.

"Was ich zusagen kann, ist die Deutsche Meisterschaft. Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer. Und unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns", betonte der 72-Jährige in einem Forum der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" im Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon nahe Zürich.