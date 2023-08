FC Bayern München: Verzockt sich der FCB mit Manuel Neuer?

Anzeige Yann Sommer verlässt den FC Bayern München, Alexander Nübel hat ihn bereits verlassen. Der Rekordmeister setzt alles auf Manuel Neuer – und verzockt sich dabei vielleicht. Von Justin Kraft Während sich der FC Bayern München darum kümmert, mit Harry Kane einen absoluten Topstar an Land zu ziehen, klafft hinten im Tor ein Loch, das ein gewaltiges Ausmaß haben könnte. Der Rekordmeister, so scheint es, vertraut komplett darauf, dass Manuel Neuer wieder der Rückhalt wird, der er einst war. Doch ist das strategisch klug? Yann Sommer wird den FCB in Richtung Italien zu Inter Mailand verlassen. Alexander Nübel ist bereits auf Leihbasis zum VfB Stuttgart gewechselt. Prinzipiell stehen die Bayern aktuell also da, wo sie bereits in der Vergangenheit standen: bei Sven Ulreich als erstem Ersatz für Neuer. Dass das Vertrauen in den Ex-Stuttgarter nicht sonderlich groß ist, zeigte die vergangene Saison. Sommer wurde im Winter verpflichtet, um nach Neuers Verletzung nicht komplett auf Ulreich setzen zu müssen. An der Säbener Straße weiß man zwar, dass der 35-Jährige ein ordentlicher Rückhalt ist, allerdings nicht mehr. Schon zum Saisonstart wird man, sollte auf dem Transfermarkt kurzfristig nichts weiter passieren, mit Ulreich beginnen. Denn wann und wie stark Neuer zurückkehren kann, ist nach wie vor unklar.

"Was wir gar nicht machen dürfen, ist, dass wir Manuel unter Druck setzen", erklärte Uli Hoeneß jüngst das Vorgehen seines Klubs. Damit schloss er einen "teuren Torwart" als Neuzugang aus. "Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut", so der ehemalige Präsident.

FC Bayern: Wird Manuel Neuer wieder der Alte? Doch dieses Argument hat im Jahr 2023 seine Schwächen – und die Art und Weise des Umgangs ebenfalls. Bei allen Verdiensten, die Neuer vorzuweisen hat, wäre ein offener Konkurrenzkampf genau das gewesen, was er, vor allem aber der Klub braucht. Was die Klasse von Neuer anbelangt, gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Rein statistisch lässt sich ein deutlicher Formabbau in den vergangenen Jahren kaum nachweisen. Bis zu seiner Verletzung hatte der 37-Jährige in der vergangenen Saison die höchste Quote an gehaltenen Schüssen seit Langem. 79,5 Prozent stehen im Vergleich zu Werten zwischen 70 und 75 Prozent. Selbst in der Weltmeistersaison 2013/14 kam er beim FC Bayern auf eine geringere Quote von 75,3 Prozent. Doch mit dieser Art Werten ist es wie bei den Zweikämpfen: Sie zeigen nicht, was in den übrigen 20 bis 25 Prozent alles enthalten ist. Für Neuer verlief die Hinrunde 2022/2023 nicht nur wegen seiner gesundheitlichen Probleme wechselhaft. Schon beim 6:1-Auftaktsieg bei Eintracht Frankfurt verursachte er durch einen technischen Fehler das Gegentor. Neuer stabilisierte sich in der Folge etwas, verlor jedoch gleichzeitig seinen Glanz. Der Anschlusstreffer von Youssoufa Moukoko beim 2:2 in Dortmund war beispielsweise kein klarer Fehler, aber durchaus ein Abschluss, den Neuer vor ein paar Jahren gehalten hätte, weil er etwas schneller gewesen und einen besseren Stand auf dem Boden gehabt hätte. Auch das 1:3 von Dodi Lukebakio in Berlin war damals ein haltbarer Abschluss – zumindest für Neuer. Bei der WM kassierte er ebenfalls das eine oder andere Tor, bei dem er nicht gut aussah. Die Momente der Menschlichkeit sind in den vergangenen Jahren mehr geworden.

Die Torwart-Situation des FC Bayern München

Beim FC Bayern München stehen in der Sommerpause einige Entscheidungen auf der Torwartposition an. Manuel Neuer drängt zurück, Yann Sommer wird wohl gehen. Zudem sind mehrere Kandidaten im Gespräch, einer soll der Favorit sein. ran wirft einen Blick auf die Torwart-Suche des Rekordmeisters. © IMAGO Robert Sanchez

Eine Variante ist vom Tisch. Der FC Chelsea hat Robert Sanchez von Brighton & Hove Albion unter Vertrag genommen. Die Ablösesumme beläuft sich laut Medienberichten auf 23 Millionen Euro. Der 25-jährige Spanier unterschreibt bei den Blues ein Arbeitspapier bis 2030. © Imago Yann Sommer

Der Abgang von Yann Sommer beim FC Bayern München ist wohl fix. Wie "Sport1" sowie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichten, haben sich die Münchner mit Inter Mailand auf einen Wechsel des Schweizer Keepers geeinigt. Demnach soll der FCB eine Ablösesumme in Höhe von 6,75 Millionen Euro kassieren, lediglich letzte Details seien noch zu klären. © IMAGO Manuel Neuer

Manuel Neuer drängt zwar wieder zurück, nach seiner schweren Verletzung ist aber nicht klar, wann genau der 37-Jährige wieder fit wird. Grund genug, um sich nach dem sich anbahnenden Abgang von Sommer nach einem weiteren starken Keeper neben Sven Ulreich umzusehen, um im Fall der Fälle abgesichert zu sein. © IMAGO/Revierfoto Yassine "Bono" Bounou

Nach der Absage von David Raya wird Yassine "Bono" Bounou laut "Sport1" wohl wieder ein konkretes Thema beim FC Bayern. Demzufolge wäre der marokkanische WM-Held sogar bereit, auf Leihbasis zu den Münchnern zu wechseln, was der FC Sevilla, aber ablehnen soll. In dem Bericht heißt es weiter, dass der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer keine große Summe für einen Torhüter ausgeben will. © Imago David Raya

Zunächst sah vieles danach aus, als ob Brentford-Keeper David Raya nach München wechseln könnte, laut Transferexperte Fabrizio Romano sind die Gespräche inzwischen aber gescheitert und der Deal vom Tisch. Demnach hat der FCB eine Leihe plus Option geboten, was von Spieler und Vereinsseite wohl abgelehnt wurde. Nun soll der FC Arsenal an dem Schlussmann interessiert sein. © IMAGO/Action Plus David de Gea

Nach 13 Jahren wurde David de Gea von Manchester United vor die Tür gesetzt. Laut Fabrizio Romano wird die Zukunft des ehemaligen spanischen Nationalspielers in den nächsten Tagen eine Schlüsselrolle im Torhüter-Domino einnehmen. So liegen ihm wohl zwei wichtige Angebote aus Saudi-Arabien vor, Gespräche laufen. Auch der FC Bayern hat demnach in den vergangenen Wochen Kontakt aufgenommen. © 2023 Getty Images Wojciech Szczesny

Gleiches gilt für Wojciech Szczesny von Juventus Turin. Die Qualitäten des WM-Teilnehmers sind über jeden Zweifel erhaben. Allerdings ist das Finanzielle bei dem Polen sogar noch schwieriger als bei de Gea. Juventus wird seine Nummer eins nämlich nicht ohne eine saftige Ablöse ziehen lassen. Zudem ist Szczesny auch schon 33 Jahre alt. © 2023 Getty Images Giorgi Mamardashvili

Zuvor wurde auch über weitere Alternativen spekuliert, darunter Giorgi Mamardashvili. Der Keeper des FC Valencia soll sich bei der U21-EM in das Blickfeld des FC Bayern gespielt haben. Er wäre ein geeigneter Nachfolger für Manuel Neuer, auf den sich der Rekordmeister über viele Jahre verlassen könnte. Allerdings: Ein Transfer dürfte durchaus teuer werden. © IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili Kamil Grabara

Preisgünstiger und jünger als die anderen vorher genannten Keeper dürfte Kamil Grabara werden. Der 24-jährige Pole hütet den Kasten des FC Kopenhagen. Mit seinem jungen Alter könnte er noch problemlos die laufende Saison hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzen und sich an die Bundesliga gewöhnen, zudem soll er mit 15 Millionen Euro Ablöse recht erschwinglich sein. © IMAGO/Gonzales Photo Dominik Kotarski

Dominik Kotarski ist vermutlich die günstigste aller möglichen Alternativen. Aktuell steht der 23-jährige Kroate in der griechischen Liga bei PAOK Saloniki unter Vertrag. Ob er allerdings auch das Potenzial hat, als Nummer eins im Kasten der Münchner zu stehen, müsste sich erst zeigen. © IMAGO/ZUMA Wire

FC Bayern: Gesundheitliche Probleme häufen sich bei Neuer Gesundheitliche Probleme hatte der fünfmalige Welttorhüter schon damals. Das gehört zur fairen Analyse dazu. Doch die Unsicherheiten haben sich gehäuft – und die Probleme mit seinem Körper ebenfalls. Selbst wenn Neuer wieder richtig fit wird und er in der Lage ist, das damalige – immer noch gute – Leistungslevel zu erreichen, ist unklar, wie lange das anhält. 32 Spiele verpasste Neuer in der abgelaufenen Spielzeit. Immerhin acht waren es im Jahr davor. In der Saison 2018/2019 fehlte er in zwölf Pflichtspielen während der entscheidenden Saisonphase ab Februar. Zwischen 2019 und 2021 kam er ohne Ausfälle durch. Doch mit 37 Jahren ist das Risiko einfach zu groß, ihm den von Hoeneß angesprochenen Status der Unantastbarkeit zu gewähren. Dass der FC Bayern das trotzdem macht, hat unter anderem mit der Machtposition des Spielers zu tun. Neuer steht in der Hierarchie der Kabine ganz oben, hat großen Einfluss auf das Team und die Entscheidungsprozesse, die den Mannschaftsrat betreffen. Sein Name fiel gemeinsam mit dem von Thomas Müller in der Vergangenheit häufig, wenn es um Trainerentlassungen ging. Sich mit der Nummer eins gut zu stellen, bedeutet beim FC Bayern viel.

Anzeige FC Bayern: Machtposition von Neuer ist ein Problem Julian Nagelsmann bekam das besonders zu spüren, als er sich von Neuers treuem Begleiter Toni Tapalovic trennen wollte und der Klub ihm das gewährte. Neuers Interview in der "Süddeutschen Zeitung" war gefüllt mit reichlich Kränkung und gut überlegter Dramatik. Damit erhöhte er den Druck auf die Verantwortlichen. Hoeneß erklärte weit nach der Entlassung von Nagelsmann sowie dessen damaligen Vorgesetzten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dass man das hätte smarter lösen müssen. Beispielsweise, indem man Tapalovic weiterhin als Privattrainer für Neuer einsetzt. Zuletzt sickerten Gerüchte durch, dass der ehemalige Torwarttrainer genau das im Moment tut: sich um Neuer und dessen Rückkehr kümmern. Der FC Bayern als Familienklub, der seinen verdienten Spielern hilft. Aber auch hier gibt es eine Gegenperspektive: Was, wenn die Münchner auf das falsche Pferd setzen? Was, wenn Neuer entweder nicht mehr richtig fit wird, oder ähnlich inkonstant ist wie vor seinen Verletzungen?

