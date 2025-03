Der FC Bayern scheint im Werben um Florian Wirtz wohl einen ganz besonderen Plan zu schmieden.

Das Interesse des FC Bayern an Florian Wirtz ist alles andere als ein Geheimnis. Seit Monaten wird darüber diskutiert, diverse Verantwortliche sprechen sogar ganz offen darüber, dass sie den 21-Jährigen am liebsten in "Rot-Weiß" sehen würden.

Nun soll der Rekordmeister einen besonderen Plan geschmiedet haben, um Wirtz in die bayerische Landeshauptstadt zu holen. Laut "Mundo Deportivo" wollen die Münchner Juliane Wirtz, die Schwester des Leverkusen-Stars, verpflichten, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

Die 23-Jährige ist Profifußballerin und stand von 2018 bis 2023 ebenfalls in Diensten der "Werkself", aktuell steht sie bei Werder Bremen unter Vertrag.

In einem "Sky"-Interview erklärte die Sportlerin kürzlich im Hinblick auf ihren Bruder: "Wäre schon lustig, wenn ich euch etwas sagen könnte. Was dann im Sommer passiert, das wird er entscheiden."