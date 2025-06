Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 16. Juni, 17:09 Uhr: Talent Jonathan Asp Jensen vor Leihe in die Schweiz? +++

+++ 16. Juni, 22:16 Uhr: So viel kassiert Ex-Klub Rennes von der Tel-Ablöse +++

Wie Präsident Joan Laporta auf einer Mitglieder-Veranstaltung des FC Barcelona bekannt gab, sei der Klub "kurz vor einer Verpflichtung". Auch ein weiterer Transfer sei in der Pipeline.

Ein Transfer dürfte dennoch schwierig zu stemmen sein. Barcolas Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 70 Millionen Euro und obwohl er zuletzt seinen Stammplatz an Desire Doue verlor, wollen die Pariser ihn nicht abgeben.

Ab August wird er vom ehemaligen Profi Moussa Sissoko vertreten. Den kennen die Bayern bestens, da er auch der Agent von Dayot Upamecano ist. Mit ihm sind die Verantwortlichen des FCB seit Längerem wegen einer Vertragsverlängerung in Kontakt.

Nachdem bereits ausführlich über ein mögliches Interesse berichtet wurde (siehe unten), steht für den Franzosen eine große Veränderung an. Wie die "Bild" berichtet, trennt sich der 22-Jährige von seinem bisherigen Berater Jorge Mendes.

+++ 17. Juni, 23:23 Uhr: Eberl nimmt erneut Barcola ins Visier +++

Nachdem Nico Williams wohl den FC Barcelona als sein Ziel für den Sommer ausgemacht hat und der FC Bayern nur noch Außenseiterchancen bei dem spanischen Flügelspieler haben soll, verstärken die Münchener nun offenbar wieder ihre Bemühungen um Bradley Barcola.

Laut "Bild" wirbt die Vereinsführung an der Säbener Straße nun verstärkt um den jungen Franzosen, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Max Eberl soll die Verhandlungen aufgenommen und wieder mit den Beratern des 22-Jährigen in Kontakt getreten sein.

Gleichzeitig scheint aber klar, dass der französische Hauptstadtklub derzeit nicht über einen Verkauf des Youngsters nachdenkt und sogar mit Barcola verlängern will. Auch Barcola selbst fühlt sich offenbar in seiner Heimat wohl und denkt zurzeit nicht an einen Vereinswechsel.