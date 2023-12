Anzeige

Aufgrund der starken Schneefälle in München musste das Bundesligaspiel zwischen den Bayern und Union abgesagt werden. Nachgeholt werden kann die Partie aber erst 2024.

Am Samstag musste das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin aufgrund der massiven Schneefälle in München abgesagt werden. Nachgeholt werden kann das Spiel aber erst 2024, Grund dafür ist die Spielordnung.

Eigentlich hätten beide Teams in der kommenden Woche Zeit, sind sie doch im anstehenden DFB-Pokal bereits frühzeitig ausgeschieden. Möglich ist ein Nachholtermin aufgrund der DFL-Spielordnung aber in diesen Tagen dennoch nicht.

So steht unter Paragraf zwei, Punkt vier zum Thema Spielansetzungen: "Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden. Der DFL e. V. bestimmt einen anderen zeitnahen Nachholtermin, wenn an dem darauffolgenden Dienstag oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet. Bestehen Zweifel, ob übergeordneter Spielbetrieb stattfindet, gilt der jeweilige offizielle Rahmenterminkalender des DFB."

Bedeutet: Weil am Dienstag und Mittwoch die Achtelfinalspiele im Pokal ausgetragen werden, kann parallel kein Bundesligaspiel nachgeholt werden.