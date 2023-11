FC Bayern München: Harry Kane macht Robert Lewandowski vergessen

4. Spieltag: Hummels trifft in der 16. Saison in Folge

Mats Hummels baut seine Tor-Serie in der Bundesliga aus. Der BVB-Abwehrspieler traf am 4. Spieltag in Freiburg in seiner 16. Saison in Folge. Dadurch stellt Hummels einen Rekord ein. Nur fünf andere Spieler haben in der Bundesliga eine so lange Tor-Serie, zuletzt gelang dies Olaf Thon zwischen 1984 und 2000. (Quelle: optafranz/twitter) © Jan Huebner