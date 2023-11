Anzeige

Der FC Bayern München gewinnt klar mit 4:0 gegen Borussia Dortmund. ran hat die Stimmen nach dem Spiel gesammelt.

Im Meisterschaftsrennen hat der FC Bayern München am zehnten Spieltag ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bezwang Borussia Dortmund mit 4:0. Entsprechend positiv blickten die Bayern nach dem Abpfiff auf die Partie. Der BVB ist derweil bedient - die Stimmen im Überblick:

Gregor Kobel (Torwart, Borussia Dortmund): "Bayern war aggressiver in den Zweikämpfen und das bessere Team hat gewonnen. Sie waren gefährlicher und kamen dann auch in der zweiten Halbzeit besser aus der Kabine.

Wir wussten, was auf uns zukommt. Da müssen wir von Anfang an bereit sein, dagegen zu halten. In so einem Spiel zuhause, wo du vor diesen Fans hier spielst, willst du besser sein."