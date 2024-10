Der FC Bayern München ist wieder der FC Bayern München. So oder so ähnlich lassen sich die Aussagen von Spielern und Bossen in dieser Saison deuten. Auch Herbert Hainer äußerte sich nun nochmal äußerst positiv über seinen Cheftrainer.

Herbert Hainer gerät gegenüber "BRSport24" regelrecht ins Schwärmen und lobt den neuen Cheftrainer des FC Bayern München in den höchsten Tönen: "Wir sind unheimlich happy mit unserem Trainer Vincent Kompany. Angefangen bei Max Eberl, über den Vorstand bis zu Uli (Hoeneß) und Karl-Heinz (Rummenigge), weil wir unheimlich attraktiven Fußball sehen. Das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen beim FC Bayern."

Eine Spitze gegen Thomas Tuchel? Zumindest lässt sich die Aussage des 70-Jährigen so deuten. Tuchels abwartender, passiver Sicherheitsfußball wurde bereits zu seiner Amtszeit regelmäßig kritisiert, wie auch im Anschluss an seine Entlassung beim deutschen Rekordmeister.

"Wenn man das am Sonntag in Frankfurt gesehen hat, das war ein Fußball von einer Dominanz und Beherrschung, wie man sie lange nicht gesehen hat. Ja, wir haben leider nicht gewonnen, aber das wird kommen", beschrieb Hainer den lebendigeren Spielansatz bei jenem 3:3 in Hessen.

Auch drei Spiele in Folge ohne bayrischen Erfolg bringen den Vereins-Boss anders als in der Vergangenheit nicht aus der Ruhe. Er habe überhaupt keine Angst, mit diesem Fußball Erfolge einzufahren. Sowohl gegen Aston Villa (0:1) als auch gegen Frankfurt hätte man gewinnen können.